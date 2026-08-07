สหรัฐฯ-ปธ.อาเซียน ประสานเสียงร้องปล่อยตัว “อองซานซูจี” โดยไม่มีเงื่อนไข

รอยเตอร์ - กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้ย้ำอีกครั้งในวันศุกร์ (7) ถึงข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวอองซานซูจี อดีตผู้นำพม่าที่ถูกควบคุมตัว และนักโทษการเมืองคนอื่นๆ อย่างไม่มีเงื่อนไข
เมื่อวันจันทร์ (3) อองซานซูจีได้พบกับผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) หลังจากมีคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของเธอมานานหลายปี นับตั้งแต่เธอถูกคุมขังหลังการรัฐประหารในเดือนก.พ. 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง
ในคำแถลงแยกกัน กระทรวงการต่างประเทศและประธานอาเซียนต่างยินดีกับการเยือนของ ICRC พร้อมทั้งระบุว่าพวกเขาหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการดูแลทางการแพทย์ สำหรับผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพวัย 81 ปี
“เราเรียกร้องให้ขยายการเข้าถึงบุคคลที่ถูกควบคุมตัวในพม่าตั้งแต่เดือนก.พ. 2564 มากขึ้น และย้ำถึงคำเรียกร้องของเราให้ปล่อยตัวพวกเขา รวมทั้งการปล่อยตัวอองซานซูจีอย่างสมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไข” คำแถลงของประธานอาเซียนระบุ
ในโพสต์บนแอปพลิเคชั่นเอ็กซ์ (X) กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ระบุว่า “เราหวังว่าการเยือนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมอย่างสม่ำเสมอต่ออองซานซูจี และเป็นเส้นทางสู่การเข้าถึงนักโทษการเมืองทั้งหมดมากขึ้น” ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวอองซานซูจีทันทีและไม่มีเงื่อนไข
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยังเรียกร้องให้กองทัพพม่าเข้าร่วมการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นหลังจากการรัฐประหาร
ประธานอาเซียนได้ยืนยันถึงบทบาทของผู้แทนพิเศษของกลุ่มภูมิภาคในการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในพม่าตามแผนสันติภาพ “ฉันทมติ 5 ข้อ” ของอาเซียน และหวังว่าผู้แทนพิเศษของกลุ่มจะได้รับอนุญาตให้เยือนพม่าและพบกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอองซานซูจี
ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนที่มีสมาชิก 11 ประเทศในปี 2569.