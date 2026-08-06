ผู้นำไทย-พม่าหารือชื่นมื่นเปิดบทใหม่ความร่วมมือเศรษฐกิจ ตั้งเป้าการค้าทวิภาคี 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์

เอเอฟพี/รอยเตอร์ - ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ผู้นำพม่าได้พบกับนายกรัฐมนตรีของไทยที่กรุงเทพฯ ในวันนี้ (6) ที่เป็นการเยือนประเทศเพื่อนบ้านครั้งแรกในฐานะผู้นำพลเรือน ในขณะที่พยายามนำประเทศที่ถูกโดดเดี่ยวของเขากลับเข้าสู่แวดวงการทูตอีกครั้ง
ในฐานะนายพล มิน อ่อง หล่าย นำการรัฐประหารในปี 2564 โค่นล้มอองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตย ที่จุดชนวนสงครามกลางเมืองและคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 100,000 คนจากทุกฝ่าย
เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีของพม่าในเดือนเมษายน หลังการเลือกตั้งที่องค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยและชาติตะวันตกกล่าวว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อฟอกภาพลักษณ์ของรัฐบาลทหาร
นับตั้งแต่นั้นมา ไทยได้เป็นผู้นำในความพยายามทำให้ความสัมพันธ์กับพม่าเป็นปกติทั้งในระดับทวิภาคีและผ่านทางสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ที่ประกอบด้วยสมาชิก 11 ประเทศ
นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ของไทย กล่าวว่าการหารือกับประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ เป็นโอกาสที่จะ “ผลักดันความร่วมมือ”
“ทั้งไทยและพม่าต่างเป็นสมาชิกครอบครัวของอาเซียน และไทยสนับสนุนการเข้าร่วมอาเซียนของพม่าอย่างเต็มที่” นายกฯ อนุทินกล่าว ขณะนั่งอยู่กับเจ้าหน้าที่ไทยที่โต๊ะประชุมยาวตรงข้ามกับมิน อ่อง หล่าย และคณะผู้แทน
ผู้นำพม่ากล่าวว่ารัฐบาลของเขากำลังทำงานเพื่อประชาธิปไตยและเสถียรภาพในประเทศ รวมถึงการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอาเซียน
แต่รัฐบาลของเขาปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกรอบ “ฉันทมติ 5 ข้อ” ของกลุ่มภูมิภาค ที่มีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งในพม่าผ่านการเจรจา
อาเซียนกีดกันผู้นำของพม่าออกจากการประชุมสุดยอดของกลุ่มนับตั้งแต่การรัฐประหาร แต่รัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าได้เข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเมื่อเดือนที่แล้วที่กรุงเทพฯ
และมิน อ่อง หล่าย ได้ดำเนินงานทางการทูตอย่างเข้มข้นนับตั้งแต่เปลี่ยนจากเครื่องแบบทหารมาเป็นชุดพลเรือน โดยเขาได้เดินทางเยือนอินเดีย จีน ที่เป็นพันธมิตรสำคัญ และลาวที่เป็นสมาชิกอาเซียน
ก่อนการเดินทางเยือนกรุงเทพฯ อองซานซูจี ที่ยังคงถูกกักบริเวณในบ้าน ได้รับอนุญาตให้พบกับผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในวันจันทร์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เธอปรากฎตัวให้เห็นพร้อมกับเจ้าหน้าที่ต่างชาติ ตั้งแต่เธอถูกโค่นล้มจากอำนาจ
“การกลับเข้าร่วมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ จะเปิดเส้นทางสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ รวมถึงประเทศตะวันตกที่ยังคงต่อต้านรัฐบาลทหาร” มอร์แกน ไมเคิลส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพม่า กล่าว
แต่พม่าได้รับการยอมรับจากอินเดีย จีน รัสเซีย และไทยแล้ว ทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกลุ่มภูมิภาคนี้ไม่จำเป็นมากนัก มอร์แกน ไมเคิลส์ ระบุ
ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ได้รับการต้อนรับโดยกองเกียรติยศ ที่ทำเนียบรัฐบาลและได้พบหารือกับนายกฯ อนุทิน
อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์กล่าวว่า กรุงเทพฯ ได้ให้ความชอบธรรมแก่ มิน อ่อง หล่าย และรัฐบาลพลเรือนของเขาโดยการเป็นเจ้าภาพต้อนรับ
อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าถูกคว่ำบาตรโดยหลายประเทศตะวันตกและเป็นที่ต้องการตัวของศาลอาญาระหว่างประเทศในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการริเริ่มทางการทูตของกรุงเทพฯ เป็นไปในทางปฏิบัติ
“มันไม่ใช่เรื่องของความชอบธรรม แต่เป็นเรื่องของความเป็นจริง” สีหศักดิ์ กล่าว
“เรามีปัญหาที่ต้องเผชิญตามแนวชายแดน และในขณะเดียวกัน เราก็ต้องมีบทบาทเชิงรุกในการช่วยเหลือพม่าให้ก้าวไปสู่สันติภาพและความมั่นคง วิธีที่ดีที่สุดที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นคือการเจรจากับผู้ที่มีอำนาจ” นักการทูตระดับสูงกล่าว
ทั้งนี้ ผู้สังเกตการณ์เห็นพ้องว่ากรุงเทพฯ มีเหตุผลที่จะต้องฟื้นฟูความสัมพันธ์
การสู้รบระหว่างกองทัพพม่าและกลุ่มกบฎต่างๆ ได้ลุกลามข้ามพรมแดนที่ทอดยาวติดกับไทย ซึ่งให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยจากพม่าหลายล้านคน
ไทยยังต้องรับมือกับเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์ และผู้ค้ายาเสพติดผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนที่เปราะบางของพม่า
สีหศักดิ์กล่าวว่าสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการค้า ความมั่นคงชายแดน และการฉ้อโกงทางไซเบอร์ และได้ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำ
ในวันเดียวกันนี้ ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย และนายกรัฐมนตรีอนุทิน ยังได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดธุรกิจไทย-พม่า ที่ทั้งสองได้ให้คำมั่นว่าจะร่วมมือกันในหลายภาคส่วน และส่งเสริมการค้าทวิภาคีเป็น 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี จาก 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ไทยเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 5 ในพม่า โดยลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน โรงแรม ธนาคาร และการผลิต แต่ผลประโยชน์ของประเทศได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมือง การค้าชายแดนที่หยุดชะงักและการคว่ำบาตรยังทำให้บริษัทไทยบางแห่งที่ทำธุรกิจกับตะวันตกต้องถอนการลงทุน
“สองประเทศของเราพร้อมสำหรับบทใหม่ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจ” นายกฯ อนุทิน กล่าวในการประชุมสุดยอดธุรกิจไทย-พม่า
ด้านประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย กล่าวว่าพม่าเปิดรับการลงทุนและกำลังพัฒนาโครงการทวาย เขตอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์แต่หยุดชะงักไป โดยมีแผนสร้างท่าเรือน้ำลึกและเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก
นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่า พม่าและไทย “ที่เป็นมิตรที่ดี” จำเป็นต้องร่วมมือกันในการต่อต้านการค้าข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทำให้สองประเทศเสียรายได้
ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกล่าวว่าการเจรจาในวันนี้ “ตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์” และกรุงเทพฯ ต้องการอำนวยความสะดวกการเจรจาในพม่าผ่านความริเริ่มของอาเซียน
“เราได้เน้นย้ำกับประธานาธิบดีของพม่าว่าเราต้องการที่จะนำพม่ากลับสู่อาเซียน เราไม่ได้ละทิ้งความกังวลของภูมิภาค” สีหศักดิ์ กล่าว
เมื่อต้นสัปดาห์ สีหศักดิ์ยังได้แสดงความยินดีกับการพบกันของซูจีและผู้แทนกาชาดสากล โดยกล่าวว่าเขาหวังว่าทางการพม่าจะดำเนินการในเชิงบวกเพิ่มเติมเพื่อมุ่งสู่สันติภาพและเสถียรภาพ.