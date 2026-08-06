พม่าอ่วม! เขื่อนแตกน้ำซัดท่วมหมู่บ้านในอิรวดีกว่า 100 แห่ง ดับแล้ว 2 ราย

MGR Online - สื่อพม่ารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วม 2 ราย ในเมืองเลเมทนา ภาคอิรวดี หลังจากเขื่อนงาวุน (Ngawun Dam) แตก ทำให้หมู่บ้านกว่า 100 แห่งถูกน้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อประชาชนราว 40,000 คนทั่วลุ่มน้ำตอนล่าง
เครือข่ายบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่อาสาสมัครคนหนึ่งจมน้ำเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 ส.ค. หลังถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดไปขณะเดินทางกลับจากภารกิจแจกจ่ายอาหารในหมู่บ้านห่างไกล
นอกจากนี้ ยังพบศพหญิงท้องถิ่นที่หายตัวไปในน้ำท่วมในเมืองเลเมทนาในวันเดียวกัน และอาสาสมัครกู้ภัยอีก 6 คน ได้รับบาดเจ็บเมื่อรถฉุกเฉินของพวกเขาพลิกคว่ำระหว่างปฏิบัติภารกิจบรรเทาทุกข์
วิกฤตเขื่อนแตกที่ขยายวงกว้างได้ลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิกฤตนี้เริ่มต้นขึ้นในปลายเดือนก.ค. เมื่อฝนตกหนักจากมรสุมทำให้เขื่อนงาวุนเกิดช่องว่างขนาด 15 เมตร
รอยแตกดังกล่าวได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้กระแสน้ำเชี่ยวกรากไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรในที่ราบต่ำโดยรอบ
น้ำท่วมได้ไหลบ่าจากเมืองเลเมทนาไปยัง 3 เมืองที่อยู่ติดกันทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพะสิม ที่เป็นเมืองเอกของภาคอิรวดี ประกอบด้วยเมืองหินทาดา เมืองจอนพยอ และเมืองมาหน่อง
หน่วยงานบริหารของรัฐในภาคอิรวดีรายงานว่าน้ำเข้าท่วมบ้านเรือน 7,734 หลัง ใน 5 ชุมชนเมือง และหมู่บ้าน 106 แห่ง ส่งผลกระทบต่อประชาชน 32,607 คน จาก 7,858 ครัวเรือน
องค์กรช่วยเหลืออิสระและผู้นำชุมชนประเมินว่าจำนวนผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริงนั้นอยู่ที่เกือบ 40,000 คน และความเสียหายที่เกิดกับเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือและโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าได้ตัดขาดการสื่อสารกับชุมชนชนบทที่อยู่ห่างไกล
“ชุมชนหลายแห่งต้องพึ่งหน่วยกู้ภัยอาสาสมัคร กลุ่มการกุศล และองค์กรสวัสดิการสังคมเป็นหลักในการอพยพและให้ความช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ” ชาวบ้านในเมืองเลเมทนา กล่าว.