ผู้นำสูงสุดเวียดนามเตรียมเยือนออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยี

รอยเตอร์ - รัฐบาลเวียดนามแถลงว่า โต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนามจะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในสัปดาห์หน้า ที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนและยกระดับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รัฐบาลเวียดนามระบุว่าโต เลิม จะเดินทางระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาคม โดยไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่แน่นอนสำหรับแต่ละประเทศ
นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งแรกในปี 2567 โต เลิม ได้ดำเนินนโยบายการเดินทางทางการทูตอย่างเข้มข้น
เวียดนามได้ยกระดับความสัมพันธ์กับออสเตรเลียขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปี 2567 โดยมุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือในด้านสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การป้องกันประเทศ ความมั่นคง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการศึกษา
นอกจากนี้ เวียดนามยังมีแหล่งแร่ธาตุที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกมาก ซึ่งทำให้เวียดนามเป็นพันธมิตรที่น่าสนใจสำหรับออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตแร่ธาตุสำคัญที่ใช้ในสมาร์ทโฟนและยานยนต์
ระหว่างการเยือนของโต เลิม คาดว่าเวียดนามและออสเตรเลียจะลงนามข้อตกลง 12-16 ฉบับ ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การเกษตร และการดูแลสุขภาพ
ส่วนในนิวซีแลนด์ เจ้าหน้าที่คาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลง 5-6 ฉบับ ตามการระบุของแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับแผนการ
“ทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ในด้านอาหารและเส้นใย การศึกษา การท่องเที่ยว เทคโนโลยี การบิน และการลงทุน สนับสนุนการส่งออกและการสร้างงานในประเทศให้มากขึ้น” นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ระบุในคำแถลง.