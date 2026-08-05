ระวัง! จีนเตือนรัฐฉาน รอรับมวลน้ำจากที่ระบายจากเขื่อนหลงเจียง

MGR Online - เขื่อนไฟฟ้าหลงเจียงในเมืองหมางซื่อ มณฑลยูนนาน ออกประกาศเตือนชุมชนใต้เขื่อน โดยเฉพาะริมแม่น้ำรุ่ยลี่ในเมืองหมู่เจ้ รัฐฉาน เตรียมรับมวลน้ำก้อนใหญ่ หลังต้องเปิดประตูระบายน้ำ เนื่องจากฝนตกหนักจนล้นอ่าง
วันนี้ (5 ส.ค. 69) สำนักข่าว Voice of Myanmar รายงานว่า เขื่อนผลิตไฟฟ้าหลงเจียง ต้นแม่น้ำรุ่ยลี่ในเมืองหมางซื่อ เขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิ่งพัว เต๋อหง มณฑลยูนนานของจีน ได้ออกประกาศเตือนชุมชนที่อาศัยอยู่ใต้เขื่อน โดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำรุ่ยลี่ ให้เพิ่มความระมัดระวัง หลังจากเขื่อนได้เปิดประตูระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา และจะเปิดไปถึงวันที่ 6 สิงหาคม เนื่องจากเกิดฝนตกหนักเหนือเขื่อน ทำให้น้ำจำนวนมากไหลลงไปในอ่างเก็บน้ำจนเต็มความจุ
เขื่อนผลิตไฟฟ้าหลงเจียงเปิดใช้งานเมื่อปี 2553 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 240 เมกะวัตต์ สร้างกั้นแม่น้ำหลงที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างเมืองหลงชวนกับเมืองหมางซื่อ จากนั้นไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำหมางซื่อกลายเป็นแม่น้ำรุ่ยลี่
แม่น้ำรุ่ยลี่เป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างเขตปกครองตนเองเต๋อหงของจีน กับเมืองหมู่เจ้ รัฐฉาน ของเมียนมา ส่วนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนหลงเจียงมีความจุ 1,217 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าปริมาณน้ำที่ไหลออกจากเขื่อนหลังเปิดประตูระบายน้ำจะมากถึง 400-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมวลน้ำก้อนนี้จะส่งผลกระทบกับชุมชนริมแม่น้ำที่อยู่ทางฝั่งรัฐฉานมากกว่าฝั่งจีน
แม่น้ำรุ่ยลี่มีชื่อในภาษาไตว่าแม่น้ำมาว หลังจากไหลผ่านพรมแดนเมืองหมู่เจ้เข้าสู่พื้นที่รัฐฉานถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแม่น้ำฉ่วยหลี โดยไหลผ่านเมืองน้ำคำ เมืองมีต และลงไปบรรจบกับแม่น้ำอิรวดีที่เมืองอินหยั่ว จังหวัดกะต่า ในภาคสะกาย
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เขื่อนผลิตไฟฟ้าหลงเจียงเคยเปิดประตูระบายน้ำออกมาแล้วครั้งหนึ่ง หลังต้องเผชิญกับฝนที่ตกหนักในช่วงก่อนหน้า มวลน้ำที่ถูกปล่อยออกมาจากเขื่อนหลงเจียงครั้งที่แล้ว ได้เอ่อล้นจนท่วมชุมชนริมแม่น้ำในเมืองหมู่เจ้ ต่อเนื่องไปถึงท้องนา ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ของเกษตรกรในเมืองน้ำคำ สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจำนวนมาก เนื่องจากผลผลิตได้รับความเสียหาย