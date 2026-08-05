เขมรกดดันยูเนสโกส่งรายงานโทษไทยโจมตีปราสาทพระวิหารเสียหายหนัก

MGR Online - สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่าผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญได้ขอให้ผู้แทนของยูเนสโกประจำประเทศ ส่งรายงานอย่างเป็นทางการไปยังองค์กรระดับโลก โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายร้ายแรงที่เกิดกับปราสาทพระวิหารมาจากการโจมตีของทหารไทยในเดือนก.ค. 2568
คำร้องขอดังกล่าวเกิดขึ้นในการพบหารือระหว่าง ควง เซร็ง ผู้ว่าราชการกรุงพนมเปญ และผู้แทนยูเนสโกประจำกัมพูชา เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา
กัมพูชากล่าวย้ำว่าการสู้รบข้ามพรมแดน ที่อ้างว่าเป็นผลจากการรุกรานของทหารไทยนั้น ทำให้เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อพื้นที่คุ้มครองที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดน รวมถึงตาควาย ตาเมือน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทพระวิหารที่เป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยังอ้างว่าการโจมตีทิ้งระเบิดได้ทำลายบ้านเรือนของพลเรือน โครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น และสถานที่ทางวัฒนธรรมโบราณ
“ปราสาทพระวิหารไม่เพียงแต่เป็นมรดกของชาติสำหรับกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังเป็นสมบัติส่วนรวมสำหรับมวลมนุษยชาติอีกด้วย” ควง เซร็ง กล่าวอ้าง พร้อมกับเรียกร้องให้ยูเนสโกบันทึกการทำลายล้างอย่างถูกต้อง โดยระบุว่าชาวกัมพูชาได้เห็นเหตุการณ์การทำลายล้างโดยตรงเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2568
ด้านผู้แทนของยูเนสโกกล่าวตอบคำร้องของกัมพูชาเพียงว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้เดินทางไปเยี่ยมชมปราสาทพระวิหารในเดือนมี.ค. เพื่อประเมินความเสียหายของโครงสร้างปราสาทและวางแผนการฟื้นฟูบูรณะเพื่อระดมความช่วยเหลือจากนานาชาติ
นอกจากนี้ เขายังเสริมว่ายูเนสโกยังคงมุ่งมั่นในภารกิจขององค์กรภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความต้องการด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วน เช่น การสนับสนุนด้านสุขภาพ สภาพความเป็นอยู่ และการกลับคืนสู่ถิ่นฐานอย่างปลอดภัยของผู้พลัดถิ่น.