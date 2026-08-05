มาเลเซียลั่นพร้อมเบรกส่งโรฮิงญากลับพม่าหากพบเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

รอยเตอร์ - มาเลเซียระบุว่าจะไม่ดำเนินการส่งผู้ลี้ภัยโรฮิงญา 5,000 คนกลับพม่า หากพบว่าชีวิตของคนเหล่านี้ตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อเดือนทางกลับ โฆษกรัฐบาลมาเลเซียกล่าววันนี้ (5) ขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบผู้ลี้ภัยก่อนการส่งมอบตามที่วางแผนไว้
นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม กล่าวว่าผู้ลี้ภัย 5,000 คน ที่จะถูกส่งกลับพม่าเป็นชาวโรฮิงญา และการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากความตึงเครียดกับชุมชนท้องถิ่นในมาเลเซียเพิ่มสูง
และในช่วงเวลาที่เกิดความไม่สงบดังกล่าว โรงเรียนของผู้ลี้ภัยโรฮิงญาทั่วประเทศถูกปิดลง โดยมีรายงานว่าเด็กชาวโรฮิงญาจำนวนมากเผชิญกับการคุกคาม
นอกจากนี้ ผู้ลี้ภัยบางส่วนยังถูกขับออกจากบ้านในรัฐปีนัง และถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวชั่วคราวหลังจากรวมตัวกันนอกอาคารสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อขอความช่วยเหลือ
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียกำลังทบทวนแผนการตรวจสอบผู้ลี้ภัย 5,000 คน ที่จะถูกส่งกลับพม่า
“มาเลเซียในฐานะประเทศที่มีความรับผิดชอบ เราจะไม่ส่งผู้ลี้ภัยชาวพม่า 5,000 คนกลับไป หากพวกเขาถูกข่มเหงหรือชีวิตของพวกเขาถูกคุกคาม” ฟาห์มี ฟัดซิล รัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสาร กล่าว
“มีหลายประเด็นที่จะต้องศึกษาและหารือกับรัฐบาลพม่าก่อนที่รัฐบาลจะดำเนินการตามแผน” ฟาห์มี ที่เป็นโฆษกรัฐบาลด้วย กล่าว
“รัฐบาลทหารในพม่าพร้อมที่จะรับตัวพวกเขา แต่เราจะศึกษาเกณฑ์ต่างๆ และหากเหมาะสม เราจะดำเนินการตามแผน นายกรัฐมนตรีทราบว่าเราไม่สามารถส่งพวกเขากลับไปได้หากชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในอันตราย ดังนั้นจึงมีหลายประเด็นที่กระทรวงการต่างประเทศกำลังศึกษาอยู่” ฟาห์มี กล่าวเพิ่มเติม
ฮิวแมนไรท์วอทช์ องค์กรสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียยกเลิกแผนการดังกล่าว โดยระบุว่าผู้ลี้ภัยเหล่านี้เผชิญกับการกดขี่ข่มเหงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ในพม่า
“รัฐบาลมาเลเซียควรแสดงความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในการตอบสนองต่อวิกฤตพม่ามากกว่าที่จะบังคับส่งตัวผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของการกระทำโหดร้ายของรัฐบาลทหาร” ไบรโอนี เลา รองผู้อำนวยการฮิวแมนไรท์วอทช์ ภูมิภาคเอเชีย กล่าว.