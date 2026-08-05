กัมพูชายังฝันดันสนามบินเตโชเป็นฮับภูมิภาค คุยฟุ้งดีลน่านฟ้าสหรัฐฯ-จับมือ COMAC จีน

MGR Online - สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่า สำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือน (SSCA) ของประเทศได้เปิดเผยว่ากำลังเร่งผลักดันการเป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคด้วยการสร้างสนามบินที่ทันสมัย สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และขยายการเชื่อมโยงทางอากาศทั่วโลก
เหมา ฮาวันนาล รัฐมนตรีประจำ SSCA กล่าวต่อคณะกรรมาธิการชุดที่ 9 ของวุฒิสภาว่า การบินพลเรือนเป็นกลไกสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการค้าของกัมพูชา พร้อมชี้แจงว่าภาคการบินพลเรือนนั้นได้ทำงานบรรลุเป้าหมายสำคัญของปี 2568 ถึง 92% ทั้งการเสริมสร้างการปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และการขยายโครงสร้างพื้นฐาน ที่รวมถึงสนามบินนานาชาติเตโช เพื่อดึงดูดสายการบินระหว่างประเทศและเที่ยวบินตรงให้มากขึ้น
เจ้าหน้าที่กัมพูชายังอวดอ้างถึงความสำเร็จสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2569 ที่ประกอบด้วยข้อตกลงเปิดน่านฟ้าครั้งสำคัญกับสหรัฐฯ คำสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 737MAX จำนวน 10 ลำ ของสายการบินแอร์แคมโบเดีย (Air Cambodia) และความร่วมมือกับบริษัท COMAC ของจีน ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องบิน C909 จำนวน 10 ลำ และทุนการศึกษา 200 ทุนสำหรับนักศึกษาด้านการบินของกัมพูชา
นอกจากนี้ รัฐมนตรีประจำ SSCA ยังย้ำเป้าหมายที่จะรองรับผู้โดยสารที่ 8 ล้านคน และสินค้า 112,000 ตันในปี 2569 นี้ และกล่าวว่าสนามบินนานาชาติเตโชจะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคสำหรับผู้โดยสารและสินค้า โดยได้รับการสนับสนุนจากการขยายเส้นทางการบินระหว่างประเทศและการปฏิรูปการบินอย่างต่อเนื่อง
กัมพูชาอ้างว่ากลยุทธ์ดังกล่าวถูกการออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกัมพูชาในตลาดการบินระดับภูมิภาค เสริมสร้างความยืดหยุ่นในด้านการท่องเที่ยวและการค้า และวางตำแหน่งประเทศให้เป็นประตูสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อย่างไรก็ตาม ขณะที่ทางการกัมพูชาตั้งเป้าผลักดันสนามบินนานาชาติเตโชให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาค แต่นับตั้งแต่สนามบินแห่งนี้เปิดให้บริการในเดือนก.ย. 2568 สนามบินที่ใช้งบประมาณการก่อสร้างสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กลับมีรายงานเรื่องผู้ใช้งานต่ำกว่าที่คาดหมาย โดยปริมาณผู้โดยสารที่ถึงแม้จะรวมสนามบินนานาชาติทั้ง 3 แห่งของประเทศเข้าด้วยกัน (สนามบินนานาชาติเตโช สนามบินนานาชาติเสียมราฐ-อังกอร์ และสนามบินนานาชาติสีหนุวิลล์) ก็ยังมีตัวเลขพอๆ กันกับสนามบินระดับจังหวัดของไทย 3 แห่งรวมกันเท่านั้น ส่งผลให้ตัวอาคารที่ใหญ่โต ดูร้าง เงียบเหงา และร้านค้าบางส่วนไม่มีลูกค้าเข้าจนต้องทยอยปิดตัว
นอกจากนี้ สายการบินต่างชาติบางแห่ง เช่นสายการบิน IndiGo ของอินเดีย และสายการบิน Firefly ของมาเลเซีย มีรายงานว่าได้ประกาศระงับเที่ยวบินตรงเข้าสู่กัมพูชา เนื่องจากปัญหาความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต่ำเกินไป และปัญหาจากต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้สายการบินต้องปรับโครงสร้างเครือข่ายการบิน.