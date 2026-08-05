รำลึกสหายร่วมรบ! ฮานอยเตรียมสร้างอนุสรณ์สถานให้ทหารเกาหลีเหนือผู้พลีชีพในสงครามเวียดนาม

รอยเตอร์ - เวียดนามจะสร้างอนุสรณ์สถานและปรับปรุงสุสานที่อุทิศให้กับทหารเกาหลีเหนือที่เสียชีวิตในการสู้รบในสงครามเวียดนาม ที่ถือเป็นการยอมรับบทบาททางทหารของเปียงยางในความขัดแย้งดังกล่าวอย่างเปิดเผยเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี
เกาหลีเหนือได้ส่งนักบินรบไปยังเวียดนามเหนือในทศวรรษ 1960 โดยบางคนได้ขับเครื่องบินรบ MiG-17 ที่ผลิตโดยโซเวียตในภารกิจต่อสู้กับเครื่องบินของสหรัฐฯ สื่อเวียดนามและสื่อเกาหลีเหนือรายงาน
เวียดนามและเกาหลีเหนือยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็น แต่การมีส่วนร่วมโดยตรงของเปียงยางในสงครามเวียดนามยังคงรู้กันน้อย
หนังสือพิมพ์กวนโด่ยเญินเซินของกระทรวงกลาโหมรายงานว่า โครงการอนุสรณ์สถานดังกล่าวได้มีการหารือกันในการประชุมที่มีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในกรุงฮานอยเมื่อวันจันทร์ และมีเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ รี ซึง กุก เข้าร่วมด้วย
“พรรค รัฐ ประชาชน และกองทัพประชาชนเวียดนามยังคงจดจำและระลึกอยู่เสมอถึงความช่วยเหลือที่มีประสิทธิผลของเกาหลีเหนือและการเสียสละของผู้พลีชีพชาวเกาหลีเหนือในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอกราชของชาติในอดีต” รายงานอ้างคำกล่าวของรัฐมนตรีช่วย
รายงานของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ VnExpress ระบุว่า อนุสรณ์สถานดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของงานบูรณะสุสานผู้พลีชีพชาวเกาหลีเหนือในจ.บั๊กซาง ทางตอนเหนือของประเทศ โดยสุสานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศเกาหลีเหนือ 14 นาย ที่เสียชีวิตในปี 2510 และปี 2511 ที่มีอายุระหว่าง 19-40 ปี โดยร่างของพวกเขาถูกส่งกลับไปยังเกาหลีเหนือในปี 2545.