จับตาผู้นำพม่าเยือนไทยครั้งแรก ถกปัญหาชายแดน-แก๊งสแกมเมอร์ ท่ามกลางเสียงค้านกลุ่มสิทธิ

เอเอฟพี - ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย คาดว่าจะเดินทางถึงประเทศไทยในวันพฤหัสฯ นี้ (6) ที่เป็นการเยือนครั้งแรกของเขาในฐานะผู้นำพลเรือนโดยมีเป้าหมายเพื่อกลับเข้าสู่วงการทูตของประเทศที่ถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติ
อดีตนายพลที่เป็นผู้นำการรัฐประหารในปี 2564 ที่โค่นล้มอองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตย ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองที่คาดว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนจากทุกฝ่าย
เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีของพม่าในเดือนเม.ย. หลังจากการเลือกตั้งที่จัดฉากขึ้น ที่องค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยและประเทศตะวันตกระบุว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อฟอกภาพลักษณ์ของรัฐบาลทหาร
นับตั้งแต่นั้นมา ไทยได้เป็นผู้นำในความพยายามทำให้ความสัมพันธ์กับพม่ากลับเป็นปกติทั้งในระดับทวิภาคีและผ่านสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
กลุ่มภูมิภาคได้กีดกันผู้นำของพม่าจากการประชุมสุดยอดระดับสูงนับตั้งแต่การรัฐประหาร แต่รัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าได้เข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับผู้นำประเทศในภูมิภาคเมื่อเดือนที่แล้วที่ไทย
มิน อ่อง หล่าย ได้ดำเนินกิจกรรมทางการทูตอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เปลี่ยนเครื่องแบบทหารมาเป็นชุดพลเรือน โดยเดินทางเยือนอินเดีย จีนที่เป็นพันธมิตรสำคัญ และลาวที่เป็นสมาชิกอาเซียน ตามลำดับ
ก่อนการเดินทางเยือนกรุงเทพฯ อองซานซูจี ที่ยังคงถูกควบคุมตัวหลังจากถูกย้ายจากเรือนจำไปยังที่พักที่กำหนด ได้รับอนถุญาตให้พบกับตัวแทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เมื่อวันจันทร์ (3) ที่เป็นการพบปะเจ้าหน้าที่ต่างประเทศครั้งแรกที่เปิดเผยต่อสาธารณะนับตั้งแต่ซูจีถูกโค่นอำนาจ
เดวิด แมทธีสัน นักวิเคราะห์อิสระด้านพม่า กล่าวกับเอเอฟพีว่าการรณรงค์ของพม่าเพื่อเข้ากลุ่มอาเซียนเป็นเรื่องของ “สถานะล้วนๆ” สำหรับมิน อ่อง หล่าย
แต่ผู้นำพม่ากลับปฏิเสธที่จะยอมรับสิ่งที่เรียกว่า “ฉันทมติ 5 ข้อ” ของกลุ่มอาเซียนในการยุติความขัดแย้งผ่านการเจรจากับทุกฝ่าย
“เขาต้องการถูกมองว่าเขาเป็นสมาชิกอาเซียนที่มีความรับผิดชอบบในด้านหนึ่ง แต่ในอีกด้านกลับปฏิเสธฉันทมติ 5 ข้ออย่างสิ้นเชิง” แมทธีสันกล่าว โดยอธิบายว่าเป็นตัวอย่างของ “ตรรกะที่ผลรวมเป็นศูนย์”
นักวิเคราะห์รายนี้ยังกล่าวว่า ไทยมีเหตุผลที่ต้องการแสวงหาการฟื้นฟูความสัมพันธ์
การสู้รบระหว่างกองทัพพม่ากับกลุ่มติดอาวุธต่างๆ ได้ลุกลามข้ามพรมแดนที่ทอดยาวติดกับไทย ประเทศที่ให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยจากพม่าหลายล้านคน
นอกจากนี้ ไทยยังต้องรับมือกับการมีอยู่ของเครือข่ายสแกมเมอร์และผู้ค้ายาเสพติดผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนที่เปราะบางของพม่า
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ (3) ว่าไทยเชื่อว่าพม่า และเช่นเดียวกับกัมพูชา สามารถ “ทำอะไรได้มากกว่านี้” ในการต่อสู้กับเครือข่ายหลอกลวงทางออนไลน์ และประเด็นปัญหานี้จะถูกหยิบยกขึ้นระหว่างการเยือนของมิน อ่อง หล่าย
ในคำแถลง รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยยังแสดงความยินดีกับการพบหารือระหว่างอองซานซูจีและผู้แทนสภากาชาดสากล โดยหวังว่าทางการจะดำเนินการเชิงบวกมากขึ้นเพื่อสันติภาพและความมมั่นคงที่ยั่งยืนในพม่า
เจ้าหน้าที่ไทยรายหนึ่งเปิดเผยกับเอเอฟพีว่า มิน อ่อง หล่าย จะได้รับการต้อนรับโดยกองเกียรติยศที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพฤหัสฯ และจะเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล นอกจากนี้ผู้นำพม่าจะเข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจและงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
ด้านนักวิจารณ์กล่าวว่าไทยไม่ควรปูพรมแดงต้อนรับมิน อ่อง หล่าย ผู้ที่ถูกคว่ำบาตรจากหลายประเทศในตะวันตกและเป็นที่ต้องการตัวของศาลอาญาระหว่างประเทศในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
องค์กรสิทธิมนุษยชน Justice For Myanmar ได้ประณามไทยสำหรับท่าทีทางการทูตดังกล่าว โดยระบุในคำแถลงว่ามิน อ่อง หล่าย ต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมของเขา ไม่ใช่ได้รับความชอบธรรมที่ไม่ถูกต้อง.