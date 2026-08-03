กาชาดสากลยืนยันพบ “ซูจี” ในกรุงเนปีดอ ด้านลูกชายชี้เป็นสัญญาณบวกในรอบกว่า 5 ปี

รอยเตอร์ - อองซานซูจี อดีตผู้นำพม่าที่ถูกควบคุมตัวได้พบกับตัวแทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ในวันนี้ (3) หลังมีคำถามมานานหลายปีเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้ชนะรางวัลโนเบลวัย 81 ปีผู้นี้
ซูจี ถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนก.พ. 2564 เมื่อรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้การนำของเธอ ถูกกองทัพโค่นล้มในการรัฐประหาร ที่ส่งผลให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยากจนแห่งนี้ตกอยู่ในความวุ่นวาย
นับตั้งแต่นั้นมา ที่อยู่ที่แน่นอนและสุขภาพของซูจีเป็นเรื่องยากที่จะระบุ โดยไม่มีผู้นำหรือผู้แทนจากต่างประเทศพบเธออย่างเปิดเผย แม้จะมีการร้องขอการติดต่อจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคก็ตาม
ในวันจันทร์ (3) ซูจีได้พบกับอาร์โนลด์ เดอ แบค ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศประจำพม่า ในกรุงเนปีดอ ตามการระบุของโฆษกรัฐบาล
ICRC ยืนยันว่าผู้แทนคนหนึ่งของหน่วยงานได้พบกับซูจี โดยไม่ได้เอ่ยชื่อเจ้าหน้าที่ ขณะที่ลูกชายของเธอระบุว่าการเยือนดังกล่าวเป็นพัฒนาการเชิงบวกครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับแม่ของเขาในรอบกว่า 5 ปี
1 ใน 4 ภาพถ่ายที่เผยแพร่โดยรัฐบาลพม่า เผยให้เห็นซูจีแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ยืนจับมือกับเดอ แบค ส่วนอีกรูปหนึ่ง พวกเขานั่งในห้องโล่งที่ตกแต่งด้วยไม้ มีเพียงเก้าอี้ 2 ตัว และโต๊ะ 1 ตัว
ICRC ระบุว่าการเยือนดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและขั้นตอนการเยี่ยมบุคคลที่ถูกจำกัดอิสรภาพ
“สิ่งนี้รวมถึงโอกาสในการพูดคุยกับอองซานซูจีเป็นการส่วนตัว” คำแถลงระบุ
ด้านคิม อาริส ลูกชายของซูจี กล่าวว่าเขายังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับอาการหรือความเป็นอยู่ของแม่
“นี่เป็นอาจก้าวแรก แต่ต้องไม่ใช่สุดท้าย ผมหวังว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่ความก้าวหน้าด้านมนุษยธรรม รวมถึงการติดต่อกับแม่โดยตรง การเข้าถึงครอบครัวของเรา ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้โดยอิสระเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเธอ และในท้ายที่สุดคือปล่อยตัวเธอทันทีและไม่มีเงื่อนไข ร่วมกับนักโทษทางการเมืองทุกคน” คิม อาริส กล่าว
คิม อาริส กล่าวกับรอยเตอร์เมื่อเดือนธ.ค.ว่า เขาได้รับข้อมูลผ่านผู้อื่นเป็นระยะ เกี่ยวกับปัญหาหัวใจ กระดูก และเหงือกของแม่ และไม่ได้พูดคุยกับเธอมาหลายปีแล้ว
ภายหลังการพิจารณาคดีอย่างลับๆ และยาวนานหลังการรัฐประหารในปี 2564 ซูจีถูกตัดสินโทษจำคุกเป็นเวลา 33 ปี จากความผิดในข้อหาต่างๆ ตั้งแต่การทุจริต การยุยงให้เกิดการฉ้อโกงการเลือกตั้ง ไปจนถึงการละเมิดกฎการรักษาความลับของรัฐ
พันธมิตรของเธอยืนยันว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นมีแรงจูงใจทางการเมือง และมีเป้าหมายที่จะกีดกันเธอที่ยังคงได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศที่มีประชากร 51 ล้านคน
โทษจำคุกได้รับการลดหย่อนในเวลาต่อมา และล่าสุดในเดือนเม.ย. ที่ทำให้ซูจีเหลือโทษจำคุกอีก 18 ปี ตามการระบุของสมาชิกทีมกฎหมายของเธอ
ฝ่ายบริหารที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพของพม่าอ้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าซูจีมีสุขภาพแข็งแรงดี แม้ว่านานาชาติจะกดดันมากขึ้นเพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างอิสระก็ตาม
ภายหลังการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศพม่าและกลุ่มอาเซียนเมื่อเดือนที่แล้ว สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้เรียกร้องการเข้าถึงซูจีเพื่อตรวจสอบสุขภาพของเธอ
ในปลายเดือนเม.ย. หลังการเลือกตั้งที่กำกับดูแลโดยทหารที่ทำให้มิน อ่อง หล่าย อดีตผู้นำคณะรัฐบาลทหาร ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ซูจีถูกย้ายไปกักบริเวณในบ้าน
แต่จนถึงขณะนี้ รัฐบาลชุดใหม่ยังคงไม่เต็มใจที่จะอนุญาตให้เข้าถึงซูจี รวมถึงการร้องขอจากฟิลิปปินส์ในเดือนพ.ค. ให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าพบกับเธอ
ในภาพถ่ายอีกภาพหนึ่งเผยให้เห็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นที่พำนักของเธอ โดยซูจีกำลังตัดเค้กวันเกิด โดยมีราวตากผ้าและกล่องเก็บของมองเห็นได้ในพื้นหลัง และภาพสุดท้ายเป็นภาพระยะใกล้ของเค้กวันเกิด ที่มีข้อความระบุว่า “สุขสันต์วันเกิดป้าซู 29.6.2026”
ทั้งนี้ รอยเตอร์ยังไม่สามารถตรวจสอบสถานที่และวันที่ที่ถ่ายภาพได้อย่างอิสระ และไม่พบภาพเวอร์ชั่นก่อนหน้าใดๆ ถูกโพสต์ทางออนไลน์ก่อนวันจันทร์.