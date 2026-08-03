อาการหนัก! กัมพูชาปิดธนาคารพาณิชย์อีก 3 แห่ง แต่ธนาคารกลางยันการเงินประเทศยังมีเสถียรภาพ

MGR Online - สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่าธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้เพิกถอนใบอนุญาตของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง และกำหนดให้ต้องชำระบัญชี โดยยืนยันว่าการปิดธนาคารเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการเงินของประเทศเพียงแค่เล็กน้อย ในความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นกับภาคธนาคารของประเทศหลังจากการล่มสลายของธนาคาร 2 แห่งที่เป็นข้อถกเถียงเมื่อต้นปี
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) กล่าวว่าสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ CCU ธนาคาร HH และธนาคาร Heng Feng คิดเป็นเพียง 0.5% ของสินทรัพย์ทั้งหมดของภาคธนาคารมูลค่า 99,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอธิบายว่าผลกระทบต่อระบบการเงินนั้นมีน้อยมาก
การปิดธนาคารเหล่านี้เกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากเหตุการณ์ปิดตัวของธนาคาร Huione Pay และธนาคาร Panda ที่การชำระบัญชีของธนาคาร 2 แห่งนี้ ได้จุดชนวนให้เกิดการชุมนุมประท้วงจากลูกค้าหลายพันคนที่พยายามถอนเงินของพวกเขาคืนและก่อให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในภาคธนาคารของกัมพูชา
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาได้แต่งตั้งบริษัท REACHS & Partners เป็นผู้ชำระบัญชีของธนาคารพาณิชย์ CCU ขณะที่บริษัท Baker Tilly Cambodia จะดูแลการชำระบัญชีของธนาคาร HH และธนาคาร Heng Feng
ธนาคารกลางกล่าวว่าธนาคารทั้ง 3 แห่งนี้ คิดเป็นเพียง 0.5% ของยอดหนี้คงค้างในภาคธนาคารทั้งหมด 64,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ธนาคารทั้ง 3 แห่ง ปรากฎอยู่ในรายชื่อคว่ำบาตรของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าไปยังบุคคลและบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการฉ้อโกงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งชาติกัมพูชาย้ำว่าการมีชื่ออยู่ในรายชื่อของ OFAC ไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัติว่าหน่วยงานนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาชญากรรม และเสริมว่าในแต่ละกรณีจะได้รับการประเมินผ่านกระบวนการสืบสวนลับของกัมพูชาเอง ก่อนที่จะมีการดำเนินการทางกฎหมาย
ธนาคารกลางกล่าวว่าใบอนุญาตของธนาคาร 3 แห่ง ถูกเพิกถอนเนื่องจากผลประกอบการทางการเงินที่อ่อนแอและผลกำไรที่ย่ำแย่อย่างต่อเนื่อง โดยอ้างถึงผลกระทบที่ยังคงอยู่จากการระบาดของโควิด-19 แรงกดดันด้านภาษีทั่วโลก และความขัดแย้งชายแดนกับไทยเมื่อเร็วๆ นี้
ธนาคารกลางกล่าวว่าไม่มีแผนที่จะเพิกถอนใบอนุญาตธนาคารเพิ่มเติม และเน้นย้ำว่าการรักษาเสถียรภาพและความยืดหยุ่นของภาคธนาคารยังคงเป็นสิ่งสำคัญของชาติ
การประกาศปิดธนาคารครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเพิกถอนใบอนุญาตของธนาคาร H-Pay ที่รีแบรนด์จาก Huione และธนาคาร Panda เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์และการฟอกเงิน
การปิดกิจการทำให้ลูกค้าหลายพันรายไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนของตนได้ ก่อให้เกิดการประท้วงที่หลายครั้งกลายเป็นความรุนแรงและบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบธนาคาร
ธนาคารแห่งชาติกล่าวว่าเมื่อธนาคารเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีแล้ว ธนาคารจะไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการจัดการทรัพย์สินของสถาบันนั้นอีกต่อไป ความรับผิดชอบจะอยู่กับผู้ชำระบัญชีที่ศาลแต่งตั้ง ที่มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการจำหน่ายสินทรัพย์และชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลาง
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งชาติยอมรับว่ากระบวนการชำระบัญชีอาจมีความซับซ้อนเนื่องจากข้อพิพาทเรื่องความเป็นเจ้าของในเงินฝาก ที่บางครั้งมีหลายคนอ้างสิทธิในเงินจำนวนเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ธนาคารแห่งชาติระบุว่าผู้ฝากเงินที่สามารถระบุความเป็นเจ้าของได้จะไม่ประสบปัญหาสำคัญใดๆ
รายงานระบุว่า นับตั้งแต่ปี 2533 ธนาคารกลางได้เพิกถอนใบอนุญาตของสถาบันการเงินทั้งสิ้น 51 แห่ง โดย 25 แห่งถูกบังคับปิดกิจการระหว่างปี 2533 ถึงปี 2563 และอีก 23 แห่ง เข้าสู่กระบวนการปิดกิจการระหว่างปี 2563 ถึงปี 2569 โดยธนาคาร 3 แห่งล่าสุดนี้ ทำให้จำนวนธนาคารที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตรวมเป็น 51 แห่ง.