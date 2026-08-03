พม่าเปิดภาพ “อองซานซูจี” พบเจ้าหน้าที่ต่างชาติครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกคุมขังหลังรัฐประหาร

เอเอฟพี - สำนักงานประธานาธิบพม่าระบุว่า อองซานซูจี ผู้นำประชาธิปไตยที่ถูกควบคุมตัว ได้พบหารือกับผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศประจำพม่าในวันนี้ (3) ที่นับเป็นการพบปะกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศครั้งแรกที่เปิดเผยต่อสาธารณะนับตั้งแต่เธอถูกโค่นล้มจากอำนาจในการรัฐประหารในปี 2564
กองทัพได้โค่นล้มซูจีในเดือนก.พ. 2564 จำคุกผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและจุดชนวนสงครามกลางเมืองที่ดำเนินอยู่ ที่คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 100,000 คน จากทุกฝ่าย
มิน อ่อง หล่าย ผู้นำการรัฐประหารและอดีตผู้นำรัฐบาลทหารได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีพลเรือนในเดือนเม.ย. หลังจากการเลือกตั้งที่มีข้อจำกัดอย่างมาก
ในเดือนเดียวกันนั้น ซูจี ที่ปัจจุบันอายุ 81 ปี ถูกย้ายไปอยู่ภายใต้การกักบริเวณในบ้าน หลังจากที่ มิน อ่อง หล่าย กล่าวว่าเขาได้ลดโทษส่วนที่เหลือของเธอ
เธอถูกควบคุมตัวด้วยข้อหามากมาย ที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ถูกกุขึ้นเพื่อกีดกันเธอและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ที่ยังคงได้รับความนิยมสูง
สำนักงานประธานาธิบดีแถลงว่า อาร์โนลด์ เดอ แบค ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ประจำพม่า ได้เข้าพบกับซูจีในเช้าวันจันทร์
ในภาพถ่ายที่สำนักงานประธานาธิบดีเผยแพร่ เผยให้เห็นซูจีกำลังจับมือกับชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเดอ แบค
ส่วนอีกภาพหนึ่งแสดงให้เห็นซูจีกำลังตัดเค้กวันเกิด และอีกภาพเป็นรูปเค้กที่มีข้อความว่า “สุขสันต์วันเกิดป้าซู”
ทั้งนี้สำนักข่าวเอเอฟพีไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของภาพเหล่านี้ได้ในทันที แต่เครื่องมือ AI ไม่พบร่องรอยของการปลอมแปลง
“เรารู้สึกยินดีที่ได้เห็นภาพของเธอแบบนี้ ถ้าเป็นการพบกับ ICRC จริง เราจะได้รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่” นักการเมืองอาวุโสของพรรค NLD กล่าวกับเอเอฟพี
“แต่อย่างไรก็ตาม ป้าควรได้รับการปล่อยตัวทันที เนื่องจากเธอถูกควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมาย” นักการเมืองรายเดิมกล่าว
ทางการยังไม่ได้เปิดเผยสถานที่ที่ควบคุมตัวซูจีอย่างแน่ชัด และยังไม่ได้เปิดเผยว่าเธอต้องรับโทษไปอีกกี่ปี
คิม อาริส ลูกชายของซูจี ได้พยายามขอหลักฐานยืนยันการมีชีวิตอยู่ของมารดาหลังจากที่ถูกย้ายไปอยู่ภายใต้การกักบริเวณในบ้าน เขากล่าวว่าเขาไม่ได้รับการติดต่อจากมารดาเลย
นับตั้งแต่การรัฐประหาร พม่าถูกประชาคมระหว่างประเทศกีดกันเป็นส่วนใหญ่ และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้กีดกันผู้นำของประเทศจากการประชุมระดับสูงของกลุ่ม
แต่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยได้เป็นผู้นำในความพยายามที่จะนำประเทศที่เคยถูกโดดเดี่ยวกลับเข้าสู่วงการทูต ทั้งในระดับทวิภาคีและผ่านทางกลุ่มภูมิภาค
หลังจาก มิน อ่อง หล่าย เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี เขาได้เดินทางไปเยือนทั้งอินเดีย จีน และลาว และมีกำหนดเยือนไทยอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้
แม้จะมีความพยายามทางการทูต แต่การคุมขังซูจีอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็นประเด็นปัญหาสำคัญสำหรับบางประเทศ
กลุ่มอาเซียนได้เรียกร้องให้ผู้แทนพิเศษของกลุ่มได้เข้าพบกับซูจี แต่จนถึงขณะนี้พม่ายังปฏิเสธ
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อเดือนก่อนว่า ติน หม่อง ส่วย รัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าได้ให้ความมั่นใจกับรัฐมนตรีต่างประเทศในภูมิภาคระหว่างการเยือนไทยว่า ซูจีมีสุขภาพแข็งแรงดี
“เราได้รับแจ้งว่าเธอได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แต่จำเป็นต้องมีข้อพิสูจน์” สีหศักดิ์ กล่าว.