เวียดนามได้ไฟเขียวส่งออกทุเรียนไปอินเดีย ตลาดทางเลือกใหม่หลังจีนลดนำเข้า

MGR Online - อินเดียได้อนุมัติการนำเข้าทุเรียนสดจากเวียดนาม ความเคลื่อนไหวที่ทำให้ผู้ส่งออกของเวียดนามสามารถเข้าถึงตลาดที่มีประชากรกว่า 1 พันล้านคนและมีโอกาสลดการพึ่งพาตลาดดั้งเดิม
หน่วยงานด้านการผลิตพืชและคุ้มครองพืชของอินเดียระบุว่าอินเดียได้เพิ่มเวียดนามเข้าในรายชื่อประเทศที่ได้รับอนุญาตเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม
ทางการอินเดียไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าพิเศษหรือข้อกำหนดในการสำแดงใบรับรองสุขอนามัยพืชเพิ่มเติมใดๆ การอนุมัตินี้เกิดขึ้นหลังจากการเจรจาระหว่างสองประเทศ
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของอินเดียระบุว่าอินเดียยังคงเป็นตลาดใหม่ และในระยะเริ่มต้นคาดว่าทุเรียนของเวียดนามจะจำหน่ายในเมืองใหญ่ๆ เป็นหลัก ผ่านทางร้านค้าปลีกระดับพรีเมียม ร้านอาหาร โรงแรม และแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซ
ต้นปีที่ผ่านมา การส่งออกทุเรียนไปจีน ที่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ลดลงอย่างมาก หลังจากทางการจีนเข้มงวดมาตรการควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดการตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงเพิ่มการตรวจสอบสารเคมีตกค้าง
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการขนส่งที่เผชิญกับความล่าช้าเนื่องจากกระบวนการศุลกากรที่ยืดเยื้อ ซึ่งเป็นผลให้ราคาทุเรียนหน้าสวนตกลงอย่างมาก
รายงานระบุว่า ผลผลิตทุเรียนของประเทศในช่วงครึ่งแรกของปีเพิ่มขึ้น 12.7% สูงที่สุดในบรรดาผลไม้หลักของประเทศ ที่ 603,300 ตัน และสมาคมผลไม้และผักแห่งเวียดนามระบุว่า การส่งออกทุเรียนคาดว่าแตะ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นเดือนก.ค.