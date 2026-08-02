พม่าขอประชาชนประหยัดน้ำมัน ใช้รถวันคู่-วันคี่ตามทะเบียน ทำงานจากบ้านทุกพุธ

MGR Online - ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ของพม่า ได้เรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนมาตรการประหยัดน้ำมันของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ที่รวมถึงการใช้ระบบเลขทะเบียนรถยนต์เลขคู่และเลขคี่ และการทำงานจากบ้านทุกวันพุธ
ผู้นำพม่ากล่าวในการแถลงนโยบายประจำปีต่อรัฐสภาว่า มาตรการเหล่านี้จะช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีนัยสำคัญ
“ด้วยการใช้ระบบการใช้รถตามทะเบียนเลขคู่-เลขคี่ และโครงการทำงานจากบ้านทุกวันพุธ ทำให้การใช้น้ำมันลดลงประมาณ 1.2 ล้านแกลลอนต่อวัน ซึ่งเทียบเท่ากับการประหยัดเงินได้ประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน หรือ 210 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน และมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรวมจนถึงขณะนี้ เราขอให้ประชาชนร่วมมือกับความพยายามในการประหยัดน้ำมันเหล่านี้ต่อไป” ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย กล่าว
ผู้นำพม่ากล่าวว่า ราคาน้ำมันดิบโลกเฉลี่ยอยู่ประมาณ 84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2567 และประมาณ 72 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 แต่พุ่งสูงขึ้นเป็นประมาณ 126 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2569 หลังเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง การเพิ่มขึ้นนี้ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของธุรกิจที่ต้องพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น ขณะที่พม่าใช้จ่ายประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในการน้ำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง
เขากล่าวว่า จากเหตุดังกล่าว การประหยัดน้ำมันจึงต้องถูกนำมาเป็นนโยบายระดับชาติเพื่อบรรเทาภาระการนำเข้าของประเทศ
ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลกำลังขยายภาคส่วนทางรถไฟเพื่อลดการพึ่งพาการขนส่งทางถนนที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูง และในส่วนหนึ่งของแผน 100 วันแรกของรัฐบาล เขาระบุว่ารัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางรถไฟสายย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ สายย่างกุ้ง-เมาะลำไย และสายย่างกุ้ง-แปร.