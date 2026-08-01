ผู้เชี่ยวชาญ UN ชี้กัมพูชาเผชิญปัญหาสิทธิมนุษยชนร้ายแรง ทั้งการพลัดถิ่น-การค้ามนุษย์-จำคุกนักเคลื่อนไหว

เอพี - เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติกล่าวว่ากัมพูชากำลังเผชิญกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทั้งการพลัดถิ่นของประชาชนจากความขัดแย้งทางอาวุธ การค้ามนุษย์จากผู้ปฏิบัติการฉ้อโกงทางออนไลน์ และการจำคุกผู้ที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออก
ทอม แอนดรูว์ส ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา กล่าวว่าเขาได้ไปเยี่ยมสถานที่รองรับการย้ายถิ่นฐานใหม่บริเวณชายแดนกัมพูชา ที่ประชาชนราว 20,000 คน ยังคงพลัดถิ่นจากความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อปีที่แล้ว หลายคนบอกกับเขาว่าพวกเขายังไม่สามารถกลับบ้านที่อยู่ในดินแดนซึ่งปัจจุบันกองทัพไทยควบคุมอยู่
แอนดรูวส์ แสดงความเห็นดังกล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงพนมเปญ หลังจากพบหารือกับนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ
แม้จะมีความท้าทายต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในคำแถลงสิ้นสุดภารกิจ แต่แอนดรูว์สกล่าวว่าเขามีความหวังสำหรับอนาคตของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ซึ่งเขาชื่นชมที่ประเทศได้ยกระดับมาตรฐานการครองชีพผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจ
“แม้ว่าเราอาจไม่เห็นด้วยในทุกประเด็น แต่ก็มีความเห็นพ้องกันที่จะเดินหน้าต่อไปในประเด็นต่างๆ ที่ผมได้ระบุไว้” แอนดรูว์ส กล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้รายงานพิเศษด้านพม่า ที่เขาเคยวิพากษ์วิจารณ์ผู้ปกครองทหารอย่างรุนแรง
แอนดรูว์ส ที่เริ่มบทบาทในกัมพูชาเมื่อเดือนเม.ย. กล่าวว่าเขายังได้พบหารือกับนักการเมืองฝ่ายค้าน นักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคม นักข่าว เจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรม และนักการทูต
นอกจากนี้ เขายังได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสถานที่คุมขัง ค่ายผู้พลัดถิ่น และบริเวณชายแดน ที่เมื่อปีที่แล้วกัมพูชาได้สู้รบกับไทยอยู่หลายสัปดาห์
“เป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศที่ผู้พลัดถิ่นจากความขัดแย้งทางอาวุธมีสิทธิที่จะกลับบ้านของตน และเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยและกัมพูชาต้องร่วมมือกันเร่งรัดการส่งกลับพลเรือนที่พลัดถิ่นเหล่านี้” แอนดรูว์ส ระบุ
ในคำแถลงเกี่ยวกับภารกิจของเขา แอนดรูว์สยอมรับถึงความพยายามล่าสุดของกัมพูชาในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ขณะเดียวกันก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการฉ้อโกงทางไซเบอร์
ความกังวลของเขายังขยายไปยังชะตากรรมของชาวต่างชาติจำนวนมากที่ได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์สแกมเมอร์ที่ไม่สามารถกลับประเทศบ้านเกิดของตนได้
แอนดรูว์สกล่าวว่าเขาได้รับข้อมูลว่าอาจมีคนมากกว่า 100 คน ถูกควบคุมตัวจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การชุมนุม หรือการรวมกลุ่ม ซึ่งรัฐบาลกัมพูชามีชื่อเสียงเกี่ยวกับการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง นักกิจกรรมทางสังคม และสื่อมวลชนมาอย่างยาวนาน
“ไม่มีใครควรถูกจำคุกจากการใช้สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของตน” แอนดรูว์สระบุ
เขากล่าวว่าเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการเลือกตั้งรอบต่อไปของกัมพูชา โดยระบุว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมควรได้รับสิทธิในการตัดสินใจอย่างรอบรู้จากการเข้าถึงความคิดเห็น ข้อมูล และมุมมองที่หลากหลาย.