ปธน.พม่าแถลงแผนงานรัฐบาลระยะ 5 ปี พร้อมประกาศจัดเลือกตั้งพิเศษปีหน้า

เอพี - หัวหน้าคณะรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพของพม่ากล่าวแถลงต่อรัฐสภา ในโอกาสครบ 100 วัน ของการบริหารประเทศของรัฐบาล โดยได้กล่าวปกป้องผลงานของตนเองและแถลงแผนงานระยะ 5 ปี สำหรับฝ่ายบริหารของเขา ที่เผชิญกับความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่และการวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติ
ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนในปี 2564 ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนเม.ย. หลังจากการเลือกตั้งที่นักวิจารณ์กล่าวว่าถูกออกแบบมาเพื่อเสริมอำนาจของกองทัพ
ในการกล่าวแถลงต่อสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของกองทัพกว่า 900 คน ที่อาคารรัฐสภาในกรุงเนปีดอ ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ได้กล่าวว่ารัฐบาลของเขาได้วางรากฐานสำคัญนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง โดยให้ความสำคัญกับ 2 ประเด็นหลัก คือการฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพ และการส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
มิน อ่อง หล่าย กล่าวว่า เขาจะใช้เวลา 2 ปีเร่งสร้างชาติที่ทันสมัยและพัฒนาแล้วบนพื้นฐานของประชาธิปไตยและระบบสหพันธรัฐ ตามด้วยอีก 3 ปี ในการเร่งสร้างประเทศอย่างเต็มที่
เขายังกล่าวอีกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งพิเศษในปี 2570 ในเขตเลือกตั้ง 102 เมือง ที่ไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ในระหว่างการเลือกตั้ง 3 รอบที่จัดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้ว เนื่องจากความขัดแย้งทางอาวุธ
เขากล่าวว่ารัฐบาลจะยังคงบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารต่อไป ในขณะเดียวกันก็เสริมกำลังทหารและตำรวจ เนื่องด้วยคนเหล่านี้ต่อสู้กับนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มกบฎติดอาวุธชนกลุ่มน้อยทั่วประเทศ เขากล่าวเสริมว่ารัฐบาลของเขาได้เชื้อเชิญกลุ่มติดอาวุธที่ต่อสู้กับกองทัพให้วางอาวุธ และได้จัดการเจรจาหารือกับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ 13 กลุ่ม
ในขณะเดียวกัน มิน อ่อง หล่าย ยังได้วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลง 5 ข้อ ที่ผู้นำประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บรรลุร่วมกันในปี 2564 เพื่อยุติความขัดแย้งในพม่า โดยกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวออกแบบมาโดยปราศจากความเห็นชอบของประเทศสมาชิกทั้งหมด และว่ากลุ่มภูมิภาคเลือกปฏิบัติต่อพม่า ทั้งนี้อาเซียนได้ขอให้พม่ายุติความรุนแรงโดยทันที และให้มีการเจรจาระหว่างฝ่ายที่ขัดแย้งกันโดยไกล่เกลี่ยผ่านผู้แทนพิเศษของอาเซียน
เขายังกล่าวถึงแผนพัฒนาด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยระบุว่ารัฐบาลจะดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้า 10 โครงการ ที่รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำมิตโสนที่เป็นข้อถกเถียง ขณะเดียวกันก็ยังคงพยายามสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไป ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำถูกระงับมากว่า 10 ปี หลังจากการประท้วงเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
เขากล่าวว่าทางการพม่ากำลังดำเนินการต่อต้านการฟอกเงิน การค้ายาเสพติด และศูนย์สแกมเมอร์ และเสริมว่าชาวต่างชาติกว่า 72,000 คน ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมเมอร์ถูกส่งตัวกลับประเทศแล้วใน 58 ประเทศ
มิน อ่อง หล่าย ยอมรับว่าการที่คนหนุ่มสาวชาวพม่าจำนวนมากออกจากประเทศ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้กล่าวถึงว่ากฎหมายเกณฑ์ทหารนั้นเป็นปัจจัยสำคัญท่ีอยู่เบื้องหลังของการไหลออกของคนหนุ่มสาว
นาน ลิน โฆษกของคณะกรรมการนัดหยุดงานประท้วง ที่เป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ไม่ใช้ความรุนแรงกล่าวว่า คำกล่าวของมิน อ่อง หล่าย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของกองทัพที่จะรักษาอำนาจไว้ พร้อมเสริมว่าประเทศจะเผชิญกับความยากลำบากที่เลวร้ายลง ภายใต้สิ่งที่เขาระบุว่าเป็นนโยบายที่ล้มเหลวของรัฐบาลทหาร
“ไม่สามารถคาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายได้จากรัฐบาลทหาร พวกเขาจะใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารเข้าควบคุมคนหนุ่มสาวด้วยความหวาดกลัว และสถานการณ์อาจเลวร้ายลงเรื่อยๆ ตราบเท่าที่พวกเขายังคงสังเวยคนหนุ่มสาวเพื่อที่จะรักษาอำนาจเอาไว้” นาน ลิน กล่าว.