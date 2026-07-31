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เปิดด่าน"น้ำปง-พังซอ"จุดเริ่มเส้นทางการค้า 3 ประเทศ "อินเดีย-เมียนมา-จีน"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เส้นทางผ่านช่องเขาพังซอ ส่วนยอดของเทือกเขาปาดไก่ เชื่อมเมืองปันส่องของเมียนมากับเมืองน้ำปง รัฐอรุณาจัลประเทศ ของอินเดีย
MGR Online - รัฐอรุณาจัลประเทศทำพิธีเปิดด่านการค้า"น้ำปง-พังซอ"เชื่อมเขตปกครองตนเองนาคา ในภาคสะกาย จุดเริ่มต้นถนนเลโด เส้นทางการค้า 3 ประเทศ "อินเดีย-เมียนมา-จีน" ที่เคยมีบทบาทสำคัญตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2

วันนี้ (31 ก.ค. 69) Shri Nyato Dukam รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ รัฐอรุณาจัลประเทศ ของอินเดีย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดด่านการค้า"น้ำปง-พังซอ" จุดเชื่อมชายแดนรัฐอรุณาจัลประเทศ กับเขตปกครองตนเองชนชาตินาคา ภาคสะกาย ของเมียนมา

ด่านการค้า"น้ำปง-พังซอ" ได้ถูกปิดไปนานกว่า 5 ปี ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2564

แนวถนนเลโดเชื่อมอินเดียกับจีนผ่านเมียนมา ที่กำลังมีการฟื้นฟูขึ้นใหม่
หลังด่าน"น้ำปง-พังซอ"กลับมาเปิดอีกครั้ง จะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างอินเดียกับเมียนมา โดยเฉพาะสินอุปโภคบริโภคจำเป็น จะสามารถไหลเวียนเข้าไปยังเขตปกครองตนเองชนชาตินาคาได้มากขึ้น เพราะหลายปีมานี้ ชาวนาคาต้องประสบกับภาวะขาดแคลนสินค้าจำเป็น เนื่องจากการขนส่งสินค้าจากส่วนกลางของเมียนมา ผ่านภาคสะกาย ขึ้นไปยังเขตปกครองตนเองชนชาตินาคาเป็นไปด้วยความยากลำบาก

แต่จุดที่สำคัญคือ ด่านการค้า"น้ำปง-พังซอ" เป็นต้นทางในฝั่งเมียนมาของถนนเลโด ซึ่งเป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงที่มีบทบาทมากของฝ่ายสัมพันธมิตรในอดีต

ถนนเลโดถูกสร้างในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี 2485 โดยทหารช่างของอเมริกาและอังกฤษ เพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงและยุทธปัจจัยจากเมืองเลโดในอินเดีย ซึ่งขณะนั้นยังขึ้นกับรัฐอัสสัม แต่ปัจจุบันขึ้นกับรัฐอรุณาจัลประเทศ ผ่านตอนเหนือของเมียนมาในภาคสะกายและรัฐคะฉิ่น เพื่อนำไปส่งให้กับทหารของนายพลเจียง ไคเชก ที่กำลังรบกับกองทัพญี่ปุ่นอยู่ในมณฑลยูนนาน

ถนนเลโดยาว 1,726 กิโลเมตร ช่วงที่อยู่ในเมียนมายาว 1,033 กิโลเมตร ในอินเดียยาว 61 กิโลเมตร และในจีนอีก 632 กิโลเมตร

พิธีเปิดด่านการค้าน้ำปง-พังซอในเช้าวันที่ 31 กรกฎาคม 2569
ปีที่แล้ว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 สำนักข่าว The Irrawaddy มีรายงานว่า บริษัท Yunnan Baoshan Hengyi Industrial Group ได้เซ็นข้อตกลงกับบริษัท Myanmar's Transland เพื่อเข้าปรับปรุง ฟื้นฟูถนนเลโดให้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้ง สำหรับเปิดเป็นเส้นทางการค้า 3 ประเทศ เชื่อมระหว่างอินเดียกับจีน ผ่านเมียนมา

สื่อออนไลน์หลายแห่งของเมียนมาเคยมีรายงานไว้นานแล้วว่า ทางการอินเดียแสดงความปรารถนามาตลอดว่าต้องการฟื้นบทบาทถนนเลโดกลับคืนมาใหม่ เพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมการค้าระหว่างอินเดียกับจีน

ตามข่าว ถนนเลโดส่วนที่จะปรับปรุงใหม่ มีจุดเริ่มต้นจากด่านชายแดนกันไปต์ตี อำเภอเวียงหม้อหรือวายหม่อ จังหวัดมิตจีนา ตรงข้ามกับอำเภอเถิงซง จังหวัดเป่าซาน มณฑลยูนนาน จากนั้นวิ่งมาทางทิศตะวันตก เป็นระยะทาง 115 กิโลเมตร ผ่านเมืองสะโดง มายังเมืองมิตจีนา

จากเมืองมิตจีน่า มีเส้นทางต่อไปอีก 370 กิโลเมตร ผ่านเมืองนามมะตี เมืองกามาย เมืองตะนาย เมืองชินบวยหย่าน รัฐคะฉิ่น ข้ามแม่น้ำชินดวินที่สะพานตะโหย่ง เข้าสู่ภาคสะกาย ที่อำเภอนานยูน เขตปกครองตนเองชนชาตินาคา ต่อขึ้นไปถึงชายแดนเมียนมา-อินเดีย ที่เมืองปันส่อง ที่ตั้งด่านการค้าน้ำปง-พังซอ โดยมีเส้นทางผ่านช่องเขาพังซอที่เป็นส่วนยอดของเทือกเขาปาดไก่ ลงไปยังเมืองน้ำปง รัฐอรุณาจัลประเทศ(โปรดดูแผนที่ประกอบ)


ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2568 อู แคตเถ่งหน่าน มุขมนตรีรัฐคะฉิ่นในขณะนั้น ได้ไปดูการก่อสร้างสะพานบะละมินถิ่น 2 ข้ามแม่น้ำอิรวดี ทางตอนเหนือของตัวเมืองมิตจีนา ที่สร้างคู่ขนานกับสะพานบะละมินถิ่น 1 ซึ่งถูกใช้งานมานานกว่า 25 ปี

สะพานบะละมินถิ่น 2 ยาว 979 เมตร หรือ 3,212 ฟุต โครงสร้างคานสะพานเป็นกล่องคอนกรีต(Box Girder) ปูพื้นด้านบนด้วยแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก(RCC Slab) ส่วนถนนกว้าง 27 ฟุต หรือ 8 เมตร สามารถรองรับน้ำหนักรถบรรทุกได้มากกว่า 75 ตัน

ตามแผนของกระทรวงก่อสร้างเมียนมา สะพานบะละมินถิ่น 2 คาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2569 และจะมีบทบาทสำคัญเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางการค้า 3 ประเทศ จีน เมียนมา อินเดีย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 Shri Abhay Thakur เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำเมียนมา ได้บินไปยังเมืองมิตจีนา และได้เข้าหารือกับ อู แคตเถ่งหน่าน เกี่ยวกับแผนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอินเดียกับรัฐคะฉิ่น



แผนที่ถนนเลโดในอดีต จากเว็บไซต์ Army Nurse Corps Association