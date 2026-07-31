ผู้นำพม่าชี้แก๊งสแกมเมอร์ใช้ดาวเทียม “Starlink” เป็นเครื่องมือฉ้อโกงเหยื่อทั่วโลก รับปากเร่งปราบปราม

เอเอฟพี - ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ของพม่าระบุว่า สตาร์ลิงก์ (Starlink) บริษัทอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของอีลอน มัสก์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่อุตสาหกรรมฉ้อโกงทางออนไลน์ในประเทศใช้หลอกลวงเหยื่อ
การสืบสวนของสำนักข่าวเอเอฟพีเมื่อปีที่แล้วได้เปิดเผยว่าการใช้งานอุปกรณ์สตาร์ลิงก์แพร่หลายอย่างมากในอุตสาหกรรมนี้ โดยกลุ่มสแกมเมอร์จะหลอกลวงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยกลลวงเรื่องความรักและธุรกิจ เป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีพลเรือนในเดือนเม.ย. อดีตผู้นำการรัฐประหารผู้นี้ได้กล่าวอ้างถึงสตาร์ลิงก์ โดยยืนยันว่ารัฐบาลของเขากำลังดำเนินการปราบปรามผู้ฉ้อโกงเหล่านี้
“รัฐบาลของเราถือว่าการฉ้อโกงทางออนไลน์และการพนันออนไลน์เป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่กระทำต่อสาธารณชน ดังนั้นรัฐบาลของเราจะไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้โดยเด็ดขาด และกำลังปราบปรามและกำจัดสิ่งเหล่านี้” ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย กล่าว
เขาอ้างว่าชาวต่างชาติเป็นผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่ โดยกล่าวว่าอุปกรณ์การสื่อสารที่สแกมเมอร์ใช้ รวมทั้งสตาร์ลิงก์ ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถูกนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายโดยชาวต่างชาติ
มิน อ่อง หล่าย เป็นผู้นำการรัฐประหารในปี 2564 ที่โค่นล้มอองซานซูจี และจุดชนวนให้เกิดสงครามกลางเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีพลเรือนหลังจากการเลือกตั้งที่มีข้อจำกัดอย่างเข้มงวด
นับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้น โรงงานฉ้อโกงขนาดใหญ่ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วตามพื้นที่ชายแดนของพม่าที่การปกครองล่มสลาย และมักใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์จากต่างประเทศ
รัฐสภาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพได้อนุมัติกฎหมายในสัปดาห์นี้ ที่อนุญาตให้ลงโทษประหารชีวิตกับผู้ที่กักขังหรือบังคับเหยื่ออย่างรุนแรงให้ทำงานในศูนย์ฉ้อโกงทางออนไลน์
ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า รัฐบาลทหารของพม่าถูกกล่าวหามานานแล้วว่าเพิกเฉยต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมผิดกฎหมาย แต่ได้ประกาศปราบปรามอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนก.พ. หลังจากจีนที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของกองทัพกดดันอย่างหนัก
รายงานของสหประชาชาติที่เผยแพร่ในเดือนนี้ระบุว่า การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคนี้ทำให้เครือข่ายสแกมเมอร์เคลื่อนย้ายและกระจายตัว มากกว่าที่จะถูกกำจัดให้หมดสิ้น
สตาร์ลิงก์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทสเปซเอ็กซ์ ของอีลอน มัสก์ ครองตลาดการสื่อสารผ่านดาวเทียมทั่วโลกด้วยดาวเทียมหลายพันดวงในวงโคจร และดำเนินงานในหลายสิบประเทศ
ทั้งนี้ เมื่อเดือนต.ค. 2568 สตาร์ลิงก์ระบุว่าบริษัทได้ตัดบริการของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตมากกว่า 2,500 เครื่องในศูนย์สแกมเมอร์ในพม่าแล้ว.