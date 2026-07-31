เริ่มอยู่ไม่ไหว! เขมรงัดแคมเปญลดราคาโรงแรม-ร้านอาหาร หวังปลุกชีพท่องเที่ยวเสียมราฐ

MGR Online - กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาเข็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองเสียมราฐ ด้วยการประกาศโครงการส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับบริการการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ที่ระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝน ด้วยหวังที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างหนักในช่วงครึ่งแรกของปี
กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาระบุว่าโครงการนำร่อง “เมกะเซลล์ บริการการท่องเที่ยวเสียมราฐ 2026” จะเสนอส่วนลดให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่ 10% จนถึง 50% ที่โรงแรม ร้านอาหาร และผู้ให้บริการการท่องเที่ยวระดับ 3 ดาว ถึง 5 ดาวที่เข้าร่วมในโครงการ
แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวนี้ ทางการระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนที่มีการเดินทางน้อย และส่งเสริมให้อยู่นานขึ้น เจ้าหน้าที่ระบุว่าความคิดริเริ่มนี้ดำเนินการร่วมกับสมาคมโรงแรมกัมพูชาสาขาเสียมราฐ และสมาคมชมรมการท่องเที่ยวเสียมราฐ โดยได้รับการสนับสนุจากธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วทั้งจังหวัด
ทั้งนี้ ข้อมูลของทางการระบุว่ารายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลง 31.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เหลือ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในครึ่งแรกของปี 2559 ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง 47.9% เหลือ 1.8 ล้านคน จาก 3.4 ล้านคนในปีก่อนหน้า แต่หากไม่รวมนักท่องเที่ยวไทย จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 29.6%
จีนยังคงเป็นตลาดการท่องเที่ยวแหล่งใหญ่ที่สุด รองลงมาคือเวียดนามและสหรัฐฯ
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาทางอากาศลดลง 22.8% ขณะที่การเข้าประเทศทางบกและทางน้ำลดลง 66.4% ส่วนรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมอุทยานโบราณสถานอังกอร์ ลดลง 29.8% เหลือ 18.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเชื่อมโยงกับการปิดพรมแดนทางบกระหว่างกัมพูชาและไทย ข่าวเชิงลบเกี่ยวกับศูนย์สแกมเมอร์ และผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง.