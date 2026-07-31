กลุ่มสิทธิหวั่นมาเลย์ส่งโรฮิงญากลับพม่า อาจทำผู้ลี้ภัยตกอยู่ในอันตราย

เอเอฟพี - กลุ่มสิทธิมนุษยชนโรฮิงญากลุ่มหลักของมาเลเซียเรียกร้องให้รัฐบาลระงับแผนเนรเทศผู้ขอลี้ภัยไร้สัญชาติราว 5,000 คนไปยังพม่า โดยระบุว่าชีวิตของคนเหล่านี้อาจตกอยู่ในความเสี่ยง
คำร้องดังกล่าวมีขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย กล่าวว่าพม่าตกลงที่จะรับชาวโรฮิงญา 5,000 คน กลับประเทศ ในการผลักดันการส่งตัวกลับประเทศที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่มีการประกาศไม่กี่วันหลังจากทางการจับกุมผู้ลี้ภัยหลายสิบคน
มาเลเซียให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยมากกว่า 215,000 คน ที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ ซึ่งรวมถึงสมาชิกของชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาที่ถูกกดขี่ขมเหงในพม่ามากกว่า 126,000 คน ทำให้พวกเขากลายเป็นประชากรผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
องค์กรสิทธิมนุษยชนชาติพันธุ์โรฮิงญาพม่าในมาเลเซียได้ขอให้อันวาร์และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของเขาปรึกษาหารือกับหน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติและตัวแทนชาวโรฮิงญาก่อนที่จะส่งตัวกลับประเทศ
การส่งตัวชาวโรฮิงญากลับไปยังพม่าจะเป็นการละเมิดหลักการสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการไม่ส่งกลับ ที่ห้ามส่งผู้คนกลับไปยังสถานที่ที่ชีวิตของพวกเขาถูกคุกคาม กลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุในคำแถลง
“โรฮิงญาไม่มีสัญชาติ ไม่มีทางที่จะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย เมื่อพวกเขาเผชิญกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างต่อเนื่องที่บ้าน” คำแถลงระบุ
“ชาวโรฮิงญาไร้สัญชาติจะปลอดภัยในพม่าได้อย่างไร?” กลุ่มสิทธิมนุษยชนตั้งคำถาม
ตามถ้อยแถลง ชาวโรฮิงญาที่ถูกส่งตัวกลับประเทศอาจถูกบังคับให้เข้าร่วมกองทัพพม่าโดยไม่ได้รับการฝึกอบรม และถูกใช้เป็นโล่มนุษย์ในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์อื่นๆ
กลุ่มยังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้าแทรกแซงโดยเร็ว
ในสัปดาห์นี้ ทางการมาเลเซียได้จับกุมผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญามากกว่า 100 คน ที่รวมตัวกันหน้าสำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติในกรุงกัวลาลัมเปอร์ หลังจากถูกขู่ขับไล่ออกจากถิ่นฐานอย่างไม่เป็นทางการในรัฐปีนัง
เจ้าหน้าที่ได้ยืนยันในภายหลังว่าผู้ถูกคุมขังมีเอกสารถูกต้องที่ออกโดยหน่วยงานสหประชาชาติ
กลุ่มผู้ชุมนุมได้รับการปล่อยตัวในวันพุธและส่งตัวไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วมาเลเซีย หลังจากผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้าย สื่อท้องถิ่นรายงาน
มาเลเซียที่เป็นที่พักพิงของหนึ่งในประชากรผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาผู้ลี้ภัย 1951 และไม่รับรองสถานะผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการ
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักข่าวเอเอฟพี พบว่าผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในมาเลเซียตกเป็นเป้าหมายของแคมเปญบิดเบือนข้อมูลออนไลน์ ที่ผู้สนับสนุนด้านสิทธิกล่าวว่ากำลังกระตุ้นให้เกิดความหวาดกลัวชาวต่างชาติและการข่มขู่
ชาวโรฮิงญาจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม หลบหนีออกจากพม่าระหว่างการปราบปรามของทหารอย่างโหดร้ายในปี 2560.