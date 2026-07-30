สหภาพยุโรปคว่ำบาตรเฉินจื้อ-กลุ่มติดอาวุธ DKBA ฐานฉ้อโกงทางไซเบอร์

เอเอฟพี - สหภาพยุโรปได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรกับหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมที่ปฏิบัติการในกัมพูชาและกลุ่มติดอาวุธในพม่าฐานฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าหลอกลวงเหยื่อทั่วโลก
บรัสเซลส์ระบุว่าได้ขึ้นบัญชีดำอายัดทรัพย์และห้ามออกวีซ่ากับบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (Prince Holding Group) กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และเฉิน จื้อ ประธานบริษัท จากการถูกกล่าวหาว่าสร้างศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชาและพม่าผ่านบริษัทหน้าฉากต่างๆ
“ศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้กระทำการฉ้อโกงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลและแผนการฉ้อโกงอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น ภายในศูนย์เหล่านี้ เหยื่อจำนวนมากจากหลากหลายประเทศยังถูกค้ามนุษย์หรือล่อลวงด้วยการหลอกลวง ถูกกักขังไว้โดยไม่เต็มใจ และถูกบังคับให้กระทำการฉ้อโกงทางออนไลน์ที่มุ่งเป้าเหยื่อทั่วโลก” สหภาพยุโรประบุ
เฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป ถูกส่งตัวกลับประเทศจีนโดยรัฐบาลพนมเปญในเดือนม.ค. หลังจากที่กลุ่มบริษัทของเขาในกัมพูชาถูกรัฐบาลสหรัฐฯ และอังกฤษคว่ำบาตรเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้ จากข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อโกงทางไซเบอร์
กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของกลุ่มอาชญากรที่ดำเนินการหลอกลวงด้วยความสัมพันธ์โรแมนติกปลอมและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ที่บรรดาสแกมเมอร์ ซึ่งบางคนเต็มใจและบางคนถูกค้ามนุษย์ ได้หลอกลวงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก
แต่ภายใต้แรงกดดันจากหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐฯ อังกฤษ และจีน เจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุว่าพวกเขากำลังปราบปรามอุตสาหกรรมนี้
สหภาพยุโรปยังระบุอีกว่าได้ขึ้นบัญชีดำกลุ่มติดอาวุธ DKBA ในพม่า ฐานอำนวยความสะดวกให้ศูนย์ฉ้อโกงขนาดใหญ่ โดยอนุญาตให้สถานที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ดำเนินการภายใต้การคุ้มครองของกลุ่ม
“มีรายงานว่าทหารของ DKBA มีส่วนร่วมในการใช้ความรุนแรงกับเหยื่อค้ามนุษย์ที่ถูกกักขังอยู่ภายในสถานที่ดังกล่าว” สหภาพยุโรป ระบุ
กลุ่ม DKBA ที่ควบคุมดินแดนบริเวณชายแดนพม่า-ไทย ถูกวอชิงตันคว่ำบาตรเมื่อเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา.