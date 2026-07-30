AA ทยอยเปลี่ยนชื่อเมืองในยะไข่ หวังสร้างสำนึกประวัติศาสตร์ยุคอาณาจักร"อาระกัน"

MGR Online - กองทัพอาระกันเริ่มเปลี่ยนชื่อ 2 เมืองในรัฐยะไข่ เพื่อสร้างสำนึกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในยุคอาณาจักรโบราณ เมือง"มินเบีย"ถูกเปลี่ยนเป็น"อินสะนะปุระ" ส่วน"เป้าก์ต่อ"เปลี่ยนเป็น"วีระธานี"
สื่อทุกแห่งในรัฐยะไข่รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 กองทัพอาระกัน(AA) ได้เปลี่ยนชื่อเมือง 2 แห่งในรัฐยะไข่ พร้อมทำพิธีติดตั้งป้ายชื่อเมืองที่เพิ่งถูกเปลี่ยนใหม่ ทดแทนป้ายเดิม ตรงริมถนนบริเวณทางเข้าเมือง
2 เมืองที่ถูกเปลี่ยนชื่อ ประกอบด้วย เมือง"มินเบีย" ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมือง"อินสะนะปุระ" และเมือง"เป้าก์ต่อ" ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมือง"วีระธานี"
ในพิธีเปลี่ยนป้ายชื่อเมือง กองทัพอาระกันได้เริ่มต้นด้วยการยิงปืนใหญ่ 7 นัด และมีการนำทหารมายืนแถวเป็นกองเกียรติยศ
สำหรับชื่อที่กองทัพอาระกันนำมาเปลี่ยนใหม่ให้กับเมืองทั้ง 2 แห่ง มีความหมายทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยอินสะนะปุระ มาจากชื่อแม่น้ำอินสะนะที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ครั้งที่รัฐยะไข่ยังเป็นอาณาจักรอาระกันโบราณ ส่วนวีระธานี มีความหมายว่าเมืองแห่งผู้กล้าหาญ(วีระ) หรือเมืองแห่งวีระชน
สื่อในรัฐยะไข่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า กองทัพอาระกันกำลังพยายามสร้างความสำนึกทางประวัติศาสตร์ให้กับประชาชนในรัฐยะไข่ ด้วยการนำชื่อในประวัติศาสตร์มาเปลี่ยนให้กับเมืองต่างๆที่กองทัพอาระกันได้ยึดครองเอาไว้ โดยเริ่มจากเมืองมินเบียกับเมืองเป้าก์ต่อก่อน 2 เมืองแรก
ปัจจุบัน กองทัพอาระกันสามารถยึดครองเมืองในรัฐยะไข่ไว้ได้แล้ว 14 เมืองจากทั้งหมด 17 เมือง ประกอบด้วย เมืองหม่องดอ , เมืองบูตีต่อง , เมืองระเตด่อง , เมืองโปณณาจูน , เมืองเป้าก์ต่อ , เมืองเจ้าก์ต่อ , เมืองมรัคอู , เมืองมินเบีย , เมืองเมโป่ง , เมืองอาน , เมืองตองก๊ก , เมืองรัมเบีย , เมืองกั๊ว และเมืองตานตวย ยังคงเหลือเมืองเจ้าก์ผิ่ว เมืองซิตต่วย และเมืองมานอ่อง 3 เมือง ที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพพม่า
นอกจากนี้ กองทัพอาระกันยังได้ขึ้นไปยึดครองเมืองปะแลตวะ ซึ่งอยู่ตอนใต้ของรัฐชินไว้ในความครองครองด้วยอีก 1 เมือง