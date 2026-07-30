เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ “ยูเอสเอส จอร์จ วอชิงตัน” โผล่น่านน้ำเวียดนาม เทียบท่าดานัง ส่งสัญญาณความสัมพันธ์แข็งแกร่ง แม้ตึงเครียดการค้า

MGR Online - เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ เข้าสู่น่านน้ำเวียดนามวันนี้ (30) เพื่อเข้าเทียบท่าที่เมืองดานัง ความเคลื่อนไหวที่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนาม แม้จะมีปัญหาความตีงเครียดทางการค้าและความระส่ำระสายทั่วโลก
เรือยูเอสเอส จอร์จ วอชิงตัน (USS George Washington) เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตซ์ ที่ประจำการอยู่ในกองเรือที่ 7 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ออกเดินทางจากเมืองโยโกสุกะ ญี่ปุ่น เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือดานัง ทางตอนกลางของประเทศ ตั้งแต่วันพฤหัสฯ ถึงวันจันทร์ โดยมาพร้อมกับกองเรือที่ยังรวมถึงเรือลาดตระเวนติดขีปนาวุธนำวิถี ยูเอสเอส โรเบิร์ต สมอลล์ (CG-62) และเรือพิฆาตติดขีปนาวุถนำวิถี ยูเอสเอส ชูป (DDG-86)
“การมาถึงของเรือลำนี้บ่งชี้ว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนาม ไม่ได้ถูกขัดขวางจากสงครามในอิหร่านและการโยกย้ายกำลังทหารอื่นๆ ของสหรัฐฯ ไปยังตะวันออกกลาง” คาร์ล เธเยอร์ นักรัฐศาสตร์และศาสตราจารย์กิตติคุณด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ในออสเตรเลีย กล่าว
นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างสองประเทศยังคงยืนหยัด แม้จะมีประเด็นเรื่องภาษีทรัมป์และปัญหาอื่นๆ ก็ตาม เธเยอร์ระบุ
การเข้าเทียบท่าครั้งนี้ เกิดขึ้นในขณะที่เวียดนามและสหรัฐฯ ใกล้จะครบรอบ 3 ปี ของการลงนามในความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุม ในเดือนก.ย. 2566 ที่ถือเป็นระดับความสัมพันธ์ทางการทูตสูงสุดของฮานอย
เรือยูเอสเอส จอร์จ วอชิงตัน เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 4 ของสหรัฐฯ ที่เยือนเวียดนามนับตั้งแต่สองประเทศฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตสู่ระดับปกติในปี 2538 โดยการเยือนของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ ประกอบด้วยเรือยูเอสเอส คาร์ล วินสัน ในปี 2561 เรือยูเอสเอส ธีโอดอร์ รูสเวลท์ ปี 2563 และเรือยูเอสเอส โรนัลด์ เรแกน ในปี 2566
บุ่ย เท้ ซาง อดีตเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสหประชาชาติ กล่าวว่าการเยือนของเรือบรรทุกเครื่องบินนี้เป็นกิจการตามปกติที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เติบโตขึ้น
“จากมุมมองของเวียดนาม การเยือนครั้งนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องอ่อนไหว เป็นเพียงแค่การเข้าเทียบท่าตามปกติในบริบทของความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ได้รับการยกระดับขึ้น” บุ่ย เท้ ซาง กล่าว
การเยือนครั้งนี้ยังรวมถึงกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น การแสดงของวงดนตรีของกองทัพเรือสหรัฐฯ การแข่งขันวอลเลย์บอลกระชับมิตร และการพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคลากรจากกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลสองฝ่ายในการวางกรอบความสัมพันธ์ให้ขยายไปไกลกว่าความร่วมมือด้านความมั่นคง นักวิเคราะห์ระบุ
สำหรับ เหวียน ดึ๊ก ซาง อายุ 79 ปี การมาถึงของเรือบรรทุกเครื่องบินได้ปลุกเร้าอารมณ์ส่วนตัวอย่างลึกซึ้ง เขาถูกจับเป็นเชลยศึกในช่วงการรุกรานวันตรุษในปี 2511 และถูกคุมขังอยู่นาน 4 ปีในค่ายเชลย ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลเวียดนามใต้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ อดีตนักรบคอมมิวนิสต์ผู้นี้กล่าวว่าการมาถึงของเรือรบอเมริกันแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ก้าวหน้าไปเพียงใด
“ผมยินดีกับการเชิญเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ มาเยือน” เหวียน ดึ๊ก ซาง กล่าว และเสริมว่าความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนนโยบายของการวางอดีตไว้เบื้องหลัง และมองไปที่อนาคต
การเยือนนี้ยังเป็นการตอกย้ำถึงการคงอยู่ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้และภูมิภาคที่กว้างขึ้น
คาร์ล เธเยอร์ กล่าวว่าการส่งเรือเข้าเทียบท่าครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดการเดินเรืออย่างเสรีของสหรัฐฯ ที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตร หุ้นส่วนด้านความมั่นคง และรัฐชายฝั่ง เช่น เวียดนาม ว่าทะเลจีนใต้จะยังคงมีเสถียรภาพและความปลอดภัย
ก่อนการแวะจอดที่เวียดนาม เรือยูเอสเอส จอร์จ วอชิงตัน ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมรบ Exercise Valiant Shield ของปีนี้ ร่วมกับกองทัพเรือญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์
การฝึกซ้อมรบร่วมเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อยับยั้งความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ เธเยอร์กล่าว และยังเตือนไม่ให้ประเมินผลกระทบของการเยือนของเรือบรรทุกเครื่องบินครั้งนี้สูงเกินไป โดยกล่าวว่าความเคลื่อนไหวนี้จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการในพื้นที่สีเทาและพฤติกรรมก้าวร้าวต่อฟิลิปปินส์ในทะเลของจีน
เธเยอร์คาดว่าจีนจะติดตามการเยือนครั้งนี้อย่างใกล้ชิด แต่ปักกิ่งไม่น่าจะวิพากษ์วิจารณ์เวียดนามอย่างเปิดเผยสำหรับการต้อนรับเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ และการตอบสนองของจีนจะใช้แนวทางทั่วไปมากกว่า ด้วยการส่งสัญญาณทางทหารตามปกติ เช่น การติดตามกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยเรือและเครื่องบินของตนเอง ซึ่งตรงข้ามกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงและการกระทำก้าวร้าวในทะเลต่อฟิลิปปินส์ ซึ่งชี้ว่าจีนนั้นระมัดระวังต่อเวียดนาม เพราะไม่ต้องการผลักเวียดนามไปอยู่ในอ้อมแขนของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ เวียดนามปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงข้อเสนอที่ว่าความสัมพันธ์ที่อบอุ่นขึ้นกับวอชิงตันเท่ากับการเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามกับปักกิ่ง ด้วยนโยบายด้านการป้องกันประเทศของเวียดนามตั้งอยู่บนสิ่งที่เรียกว่า 4 ข้อห้าม คือ ห้ามเป็นพันธมิตรทางทหาร ห้ามเข้าข้างประเทศใดประเทศหนึ่งต่อต้านอีกประเทศหนึ่ง ห้ามมีฐานทัพทหารรต่างชาติ และห้ามใช้กำลังหรือข่มขู่ที่จะใช้กำลังในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เธเยอร์กล่าวว่า นโยบายนี้และยุทธศาสตร์ของเวียดนามในการกระจายความเสี่ยงและสร้างความร่วมมือพหุภาคี โดยการขยายความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างชัดเจน
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศจะขยายตัวขึ้น แต่ความสัมพันธ์ทางทหารของเวียดนามกับสหรัฐฯ ยังคงห่างไกลจากระดับของพันธมิตร
เวียดนามจัดซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหารจากสหรัฐฯ ค่อนข้างน้อย ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวมีสาเหตุจากทั้งเรื่องต้นทุนและความเข้ากันได้ พอๆ กันกับเหตุผลทางการเมือง
“อาวุธสหรัฐฯ มีราคาแพงมาก และเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐฯ มีราคาหลายพันล้านดอลลาร์” บุ่ย เท้ ซาง กล่าว และชี้ถึงความไม่เข้ากันระหว่างอาวุธยุทโธปกรณ์ยุคโซเวียตที่มีอยู่กับของอเมริกัน
ขณะเดียวกัน เวียดนามและจีนได้รักษาช่องทางการเจราเพื่อจัดการกับข้อพิพาทต่างๆ แม้จะมีความขัดแย้งกันในทะเลจีนใต้ ซึ่งทั้งสองประเทศได้พัฒนาแนวทางการจัดการข้อขัดแย้งทางทะเลของตนเอง และเวียดนามยืนยันมาโดยตลอดว่าทะเลจีนใต้ควรอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศมากกว่าการอ้างสิทธิฝ่ายเดียว
นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเยือนของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ ลำนี้แสดงให้เห็นถึงความสมดุลที่เวียดนามพยายามสร้างมานานแล้ว คือการกระชับความร่วมมือกับสหรัฐฯ โดยไม่ยั่วยุจีน ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นกับมหาอำนาจหนึ่งไม่จำเป็นต้องทำอีกอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์.