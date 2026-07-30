กัมพูชาโอดรายได้ท่องเที่ยวลด ชาวต่างชาติหดหายเกือบครึ่ง

MGR Online - สื่อกัมพูชารายงานว่ารายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศของกัมพูชาลดลง 31.5% เมื่อเทียบปีต่อปี เหลืออยู่ที่ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง แต่การเดินทางภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นก็ช่วยบรรเทาผลกระทบในส่วนนี้ ทางการกัมพูชาระบุ
ธนาคารแห่งชาติกัมพูชารายงานว่าการเติบโตของการท่องเที่ยวชะลอตัวลงอยู่ที่ 0.1% เทียบกับ 6.1% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงถึง 47.9% เหลือแค่ 1.8 ล้านคน จาก 3.4 ล้านคน หรือที่ 29.6% หากไม่รวมนักท่องเที่ยวชาวไทย
รายงานระบุว่าจีนยังคงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวใหญ่ที่สุดที่ 25.8% ตามมาด้วยเวียดนามที่ 25.6% และสหรัฐฯ 6%
การชะลอตัวของภาคการท่องเที่ยวเป็นผลเชื่อมโยงจากการปิดด่านพรมแดนทางบกกัมพูชา-ไทย การเผยแพร่เชิงลบเกี่ยวกับการหลอกลวงทางออนไลน์ และความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ที่ส่งผลให้เที่ยวบินรายสัปดาห์ระหว่างกัมพูชาและตะวันออกกลางลดลงจากราว 52 เที่ยวบิน เหลือ 44 เที่ยวบิน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศทางอากาศลดลง 22.8% ในขณะที่การเดินทางทางบกและทางน้ำลดลง 66.4% ส่วนรายได้จากการจำหน่ายตั๋วเข้าชมอุทานโบราณคดีอังกอร์ ลดลง 29.8% เหลือ 18.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ขณะเดียวกัน รายงานอ้างว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศกลับเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 50.5% โดยกรุงพนมเปญคิดเป็น 63.4% ปลายทางท่องเที่ยวตามชายฝั่ง 24% เมืองเสียมราฐ 6.8% และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1.3%
ด้านประธานสมาคมการท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิกแห่งกัมพูชากล่าวว่า การชะลอตัวของภาคการท่องเที่ยวของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในระดับโลก ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นในอาเซียน ขณะเดียวกันก็ยินดีกับความพยายามของรัฐบาลในการดำเนินการปราบปรามศูนย์หลอกลวงออนไลน์ เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศ
ข้อมูลระบุว่าในปี 2568 กัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5.57 ล้านคน และรัฐบาลได้ตั้งเป้าที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ที่ 5.6-5.8 ล้านคน ทำให้การฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีมีความสำคัญอย่างมาก.