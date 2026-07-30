ศาลพม่าตัดสินจำคุกกลุ่มนักเคลื่อนไหว 37 ปี ฐานประท้วงคว่ำบาตรการเลือกตั้ง

เอพี - ศาลพม่าได้ตัดสินจำคุกนักเคลื่อนไหว 9 คน เป็นเวลาสูงสุด 37 ปี ฐานเกี่ยวข้องกับการประท้วงเรียกร้องให้คว่ำบาตรการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว กลุ่มนักเคลื่อนไหวระบุ
เม นิน โฆษกของกลุ่มประสานงานกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าในพื้นที่มัณฑะเลย์ กล่าวว่า สมาชิก 8 คน รวมถึงนักเคลื่อนไหวคนสำคัญอย่าง เต๊ต มัต อ่อง ถูกตัดสินจำคุก 37 ปี จากศาลสองแห่งในมัณฑะเลย์ หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดภายใต้กฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย ส่วนนักเคลื่อนไหวคนที่ 9 ถูกตัดสินจำคุก 27 ปี จากความผิดภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย
เต๊ต มัต อ่อง และคนอื่นๆ ถูกจับกุมตัวหลังจากจัดการประท้วงในพื้นที่สาธารณะอย่างฉับพลันก่อนจะสลายตัวไปที่บริเวณกลางเมืองมัณฑะเลย์ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. โดยเรียกร้องให้ประชาชนปฏิเสธการเลือกตั้ง ยกเลิกกฎหมายเกณฑ์ทหาร และปล่อยตัวนักโทษการเมืองที่ถูกคุมขังหลังจากกองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี ในปี 2564
เม นิน กล่าวว่า นักเคลื่อนไหวจะไม่ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินเพราะพวกเขาไม่เชื่อว่าคำพิพากษาจะเปลี่ยน และเชื่อว่ากองทัพจำคุกนักเคลื่อนไหวจากการประท้วงอย่างสันติในความพยายามที่จะปลูกฝังความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนและรักษาอำนาจของตนไว้
“คำตัดสินเหล่านี้เป็นหลักฐานว่ารัฐบาลที่ขึ้นสู่อำนาจผ่านการเลือกตั้งที่หลอกลวง ไม่สามารถสร้างระบบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐได้” เม นิน กล่าว
รัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อคำตัดสินดังกล่าว
กฎหมายการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารชุดก่อนประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว กำหนดโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต สำหรับผู้ที่ต่อต้านหรือขัดขวางการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ มีผู้ถูกตั้งข้อหาภายใต้กฎหมายนี้มากกว่า 200 คน ก่อนการเลือกตั้งเดือนธันวาคม ที่พรรคสหสามัคคีและการพัฒนาชนะเสียงข้างมาก
ฝ่ายตรงข้ามและผู้สังเกตการณ์อิสระกล่าวว่าการเลือกตั้ง ที่ไม่มีพรรคฝ่ายค้านหลักเข้าร่วมนั้น ไม่เป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรม
การยึดอำนาจของกองทัพในปี 2564 ก่อให้เกิดการต่อต้านจากประชาชนอย่างกว้างขวาง ที่ขยายตัวลุกลามเป็นสงครามกลางเมือง
สมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมือง กลุ่มที่รวบรวมข้อมูลการจับกุมและผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามของกองทัพ ระบุว่ามีผู้ถูกจับกุมตัว 31,596 คน นับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจ และยังคงถูกควบคุมตัวมากกว่า 14,000 คน.