พม่าตกลงรับผู้ลี้ภัยโรฮิงญาในมาเลเซีย 5,000 คน กลับประเทศ

เอเอฟพี - พม่าตกลงที่จะรับชาวโรฮิงญา 5,000 คน กลับจากมาเลเซีย ตามการเปิดเผยของกัวลาลัมเปอร์วานนี้ (29) ในการผลักดันการส่งตัวกลับประเทศที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักที่ประกาศขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากทางการมาเลเซียควบคุมตัวผู้ลี้ภัยหลายสิบคน
มาเลเซียเป็นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยมากกว่า 215,000 คน ที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ ซึ่งรวมถึงสมาชิกของชนกลุ่มน้อยชาวโรฮิงญาที่ถูกข่มเหงในพม่ามากกว่า 126,000 คน ทำให้พวกเขากลายเป็นชุมชนผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
“ผู้คนถามว่าทำไมเราไม่ส่งพวกเขากลับ ส่งพวกเขาไปที่ไหน? พม่าเคยปฏิเสธที่จะยอมรับคนเหล่านี้มาก่อน” นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม กล่าวระหว่างเยือนเมืองทางตะวันออกของเมืองหลวง ตามการรายงานของสื่อท้องถิ่น
“แต่ในตอนนี้ จากความสัมพันธ์ที่ดีของเรากับพม่า พวกเขาตกลงที่จะรับคน 5,000 คนกลับจากมาเลเซีย” สื่อหลายสำนักรายงานอ้างคำกล่าวของอันวาร์
คำกล่าวของผู้นำมาเลเซียมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากทางการมาเลเซียควบคุมตัวผู้ลี้ภัยโรฮิงญ่มากกว่า 100 คน นอกสถานที่ของหน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติในกรุงกัวลาลัมเปอร์
กลุ่มสิทธิมนุษยชนโรฮิงญาในมาเลเซียกล่าวว่า คนกลุ่มนี้แสวงหาที่พักพิงหลังจากพวกเขาถูกขู่ว่าจะขับไล่ออกจากที่พักอย่างไม่เป็นทางการในรัฐปีนัง ทางตอนเหนือ
เจ้าหน้าที่ยืนยันในภายหลังว่าผู้ถูกควบคุมตัวมีเอกสารที่ถูกต้องที่ออกโดยข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สำนักข่าวเบอร์นามาระบุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสกล่าวเมื่อวันพุธว่า คนกลุ่มนี้ได้รับกรปล่อยตัวแล้วและถูกส่งไปหลายสถานที่ทั่วมาเลเซีย หลังจากผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
แม้จะให้ที่พักพิงแก่หนึ่งในกลุ่มประชากรผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่มาเลเซียไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาผู้ลี้ภัย 1951 และไม่ได้ให้การรับรองสถานะผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักข่าวเอเอฟพีพบว่าผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาในมาเลเซียตกเป็นเป้าหมายของการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลเท็จทางออนไลน์ ซึ่งนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าเป็นการปลุกปั่นความเกลียดกลัวชาวต่างชาติและการข่มขู่
ชาวโรฮิงญาจำนวนมาก ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ได้หลบหนีออกจากพม่าระหว่างการปราบปรามอย่างโหดร้ายของกองทัพในปี 2560
ปฏิบัติการดังกล่าวที่ทำให้หมู่บ้านของโรฮิงญาถูกเผาและพลเรือนเสียชีวิต ได้กลายเป็นประเด็นในคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ศาลสูงสุดของสหประชาชาติในกรุงเฮก
ก่อนหน้านี้ ผู้นำของพม่ายืนยันว่าโรฮิงญาเป็นลูกหลานของผู้อพยพมาจากบังกลาเทศ และการปราบปรามในปี 2560 นั้นมุ่งเป้าที่กลุ่มติดอาวุธก่อความไม่สงบ.