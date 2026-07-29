สื่อกะเหรี่ยงตีข่าวใหญ่ทางการไทยออกหมายจับ "ซอ โมะโต่ง"

MGR Online - สื่อเมียนมา โดยเฉพาะสื่อในรัฐกะเหรี่ยง ตีข่าวใหญ่ ทางการไทยออกหมายจับ พล.ต.ซอ โมะโต่ง ผบ.เขตทหารที่ 2 BGF รัฐกะเหรี่ยง ในข้อหาค้ามนุษย์ข้ามชาติ
วันนี้ (29 ก.ค. 69) สื่อในเมียนมา โดยเฉพาะสื่อในรัฐกะเหรี่ยง ได้รายงานว่า พล.ต.ซอ โมะโต่ง ผู้บัญชาการ เขตทหารที่ 2 กองกำลังพิทักษ์ชายแดน(BGF) รัฐกะเหรี่ยง ได้ถูกทางการไทยออกหมายจับในข้อหาค้ามนุษย์ข้ามชาติ
ตามข่าวของสำนักข่าว Karen News ได้อ้างเอกสารที่ถูกเผยแพร่เมื่อเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ระบุว่า พล.ต.ซอ โมะโต่ง อายุ 50 ปี สัญชาติเมียนมา ได้ถูกออกหมายจับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายไทย โดยอาศัยหลักฐานที่น่าเชื่อว่าได้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย
Karen News ยังอ้างคำสัมภาษณ์ของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์ชายแดนในเมืองเมียวดีว่า ได้รับรู้ข่าวการออกหมายจับพล.ต.ซอ โมะโต่งในช่วงเช้าของวัน 29 กรกฎาคม 2569
ด้าน Karen Information Center ยืนยันว่าหมายจับ พล.ต.ซอ โมะโต่ง ได้ถูกส่งไปถึงกองกำลังพิทักษ์ชายแดนรัฐกะเหรี่ยงแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในข่าวที่สื่อในเมียนมานำเสนอ ไม่ได้ให้รายละเอียดการออกหมายจับ พล.ต.ซอ โมะโต่ง ครั้งนี้ ว่ามาจากหน่วยงานใดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขตทหารที่ 2 กองกำลังพิทักษ์ชายแดนรัฐกะเหรี่ยง ที่ พล.ต.ซอ โมะโต่ง เป็นผู้บัญชาการ รับผิดชอบพื้นที่เมืองเมียวดี เป็นหลัก
Karen News ระบุว่า แม้ปัจจุบัน พล.ต.ซอ โมะโต่ง ยังไม่ถูกขึ้นบัญชีดำจากมาตรการคว่ำบาตรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แต่มีรายงานว่าในปี 2568 กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ของไทย กำลังสืบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้นำระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนรัฐกะเหรี่ยง 3 ราย ได้แก่ พ.อ.ซอ ชิดตู่ ผู้บัญชาการกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNA) ที่ดูแลพื้นที่เมืองใหม่ฉ่วยก๊กโก พล.ต.ซอ เต่งวิน รองผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชายแดนรัฐกะเหรี่ยง และ พล.ต.ซอ โมะโต่ง ในข้อหาค้ามนุษย์
โดยทางการไทยเชื่อว่า ทั้ง 3 มีบทบาทสำคัญและได้รับผลประโยชน์จากการเปิดทางให้เหล่าสแกมเมอร์จีนเทาเข้าไปใช้พื้นที่เมืองเมียวดี เพื่อก่ออาชญากรรมฉ้อโกงทางออนไลน์ สร้างความเสียหายแก่ประชาชนในหลายประเทศ คิดเป็นมูลค่ามหาศาล