กัมพูชาโวยไทยบอกส่งคำขอเจรจาเขตแดน 9 ครั้งตั้งแต่หยุดยิงรอบ 2 แต่ฝ่ายไทยยังนิ่ง

MGR Online - เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าววันนี้ (29) ว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ส่งคำขอไปยังไทยถึง 9 ครั้ง เพื่อขอให้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) นับตั้งแต่มีการหยุดยิงครั้งที่ 2 ในเดือนธ.ค. 2568 แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในเชิงบวกจากฝั่งไทย
เพ็ญ โบนา กล่าวอีกว่ากัมพูชาได้ขอให้ไทยส่งทีมสำรวจร่วมไปดำเนินการสำรวจภาคสนามตามแนวชายแดนอีกครั้ง แต่คำขอเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเช่นกัน
เขาย้ำว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเขตแดนอย่างสันติ สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและกลไกทวิภาคี รวมถึงอนุสัญญา สนธิสัญญา และข้อตกลงภายใต้อำนาจของ JBC
ทั้งนี้ สื่อกัมพูชารายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ก.ค. เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปักปันเขตแดนและการติดตั้งหลักเขตแก่คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนที่นำโดยฟิลิปปินส์ และสำนักเลขาธิการกิจการชายแดนได้ชี้แจงถึงประวัติการสำรวจและตอบคำถามจากผู้สังเกตการณ์
เพ็ญ โบนา กล่าวว่างานสำรวจร่วมและการติดตั้งหลักเขตชั่วคราวนั้นถูกระงับไปตั้งแต่การประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม สมัยพิเศษ ที่จ.จันทบุรี ในเดือนต.ค. 2568 และอ้างว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือหมู่บ้านโจกเจย หมู่บ้านเปรยจัน และพื้นที่ระหว่างหลักเขตที่ 52 และ 59
สำนักเลขาธิการกิจการชายแดนยังย้ำข้อเรียกร้องให้ไทยส่งทีมสำรวจและดำเนินการติดตั้งหลักเขตต่อ และเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายจัดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมและหารือทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าวว่าข้อตกลงที่บรรลุในเดือนต.ค. และเดือนธ.ค. 2568 กำหนดให้ทั้งสองฝ่ายเร่งดำเนินการปักปันเขตแดนเพื่อส่งเสริมสันติภาพที่ยั่งยืนและให้พลเรือนพลัดถิ่นสามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย.