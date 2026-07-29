กัมพูชาตีมึน อ้างระเบิดตกค้างในประเทศเป็นหลักฐานชี้ไทยใช้ระเบิด MK-84

MGR Online - เนธ เพียกตรา รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศกัมพูชา กล่าวว่าระเบิดที่ยังไม่ระเบิดที่พบในดินแดนกัมพูชานั้นเป็นหลักฐานที่แย้งกับสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นการปฏิเสธซ้ำๆ ของกองทัพไทยเกี่ยวกับการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทางอากาศระหว่างการปะทะข้ามพรมแดนเมื่อเร็วๆ นี้
เนธ เพียกตรา ได้โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียเมื่อต้นสัปดาห์โดยกล่าวอ้างว่าวัตถุระเบิดดังกล่าวถูกทิ้งมาจากเครื่องบินของไทย แต่ไม่จุดระเบิด และยังเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น “หลักฐานที่เป็นรูปธรรม” ที่หักล้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ไทยที่ปฏิเสธการใช้ระเบิด MK-84 และได้ยืนยันว่าวัตถุระเบิดทั้งหมดระเบิดไปแล้ว
“หากระเบิดทั้งหมดระเบิดจริง ทำไมระเบิดที่ยังไม่ระเบิดนี้ยังคงอยู่ในดินแดนกัมพูชา” เนธ เพียกตราเขียน และเสริมว่าหลักฐานไม่สามารถลบ บิดเบือน หรือปฏิเสธได้
เขายังโต้แย้งอีกว่าการปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และยังอ้างสุภาษิตของกัมพูชาย้ำความเห็นของเขาว่าความจริงจะปรากฎในที่สุด
เนธ เพียกตรา กล่าวหาว่าระเบิดดังกล่าวถูกทิ้งระหว่างการโจมตีของกองทัพไทยต่ออธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชา
เขาเตือนว่าวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดยังคงเป็นอันตรายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ แม้การสู้รบจะยุติลงแล้ว
“หลักฐานไม่โกหก ผู้ที่ใช้อาวุธอาจปฏิเสธ แต่เศษซากระเบิดบนแผ่นดินกัมพูชาจะยังคงเป็นพยานทางประวัติศาสตร์ต่อไป” เนธ เพียกตรา ระบุ
ทั้งนี้ สื่อต่างประเทศรวมถึงรอยเตอร์และบีบีซี ยังไม่ได้ตรวจสอบคำกล่าวอ้างของเนธ เพียกตรา หรือที่มาของวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดได้อย่างอิสระ.