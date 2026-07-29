UN เตือนการค้ามนุษย์เข้าสู่ศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในเอเชียกำลังเพิ่มสูงขึ้น

รอยเตอร์ - หน่วยงานการย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติเตือนว่ามีคนจำนวนมากถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในเอเชีย โดยระบุว่าผู้คนจากกว่า 80 ประเทศ ถูกล่อลวงผ่านโซเชียลมีเดีย โดยที่บางส่วนถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ศูนย์หลอกลวงออนไลน์ขนาดใหญ่ที่จ้างงานคนมากถึง 300,000 คนทั่วพม่า กัมพูชา และลาว ได้ปรากฎขึ้นเพื่อดำเนินการหลอกลวงทางออนไลน์ฉ้อโกงผู้สูงอายุในตะวันตก องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ระบุ
หน่วยงานของสหประชาชาติระบุว่า คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกหลอกให้ทำงานเช่นกัน จากโฆษณาหางานปลอมที่เสนอสัญญาจ้างงานที่มีรายได้สูง สำหรับผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีและจบการศึกษาระดับวิทยาลัย
เมื่อติดกับดักแล้ว คนเหล่านี้จะถูกยึดเอกสารและถูกบังคับให้ทำการหลอกลวงทางออนไลน์ท่ามกลางการข่มขู่และความรุนแรง IOM ระบุ
เอมี โป๊ป ผู้อำนวยการใหญ่ IOM กล่าวว่าหลายคนทนทุกข์กับการถูกตีตราและหนี้สิน รวมถึงบาดแผลทางจิตใจจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกขังเดี่ยว
“ผู้คนที่ติดอยู่ในศูนย์หลอกลวงเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ถูกบังคับให้ก่ออาชญากรรมผ่านความรุนแรง การข่มขู่ และการบีบบังคับ” โป๊ป ที่เคยทำงานเป็นอัยการคดีค้ามนุษย์ กล่าว
“เราต้องร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนผู้รอดชีวิต หยุดยั้งผู้ค้ามนุษย์ และปิดช่องโหว่ที่เครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ใช้ประโยชน์” เอมี โป๊ป กล่าว
IOM ประเมินว่ามีผู้ถูกค้ามนุษย์หลายหมื่นคน
โป๊ปกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเจนีวาว่า IOM ได้ช่วยเหลือเหยื่อจากประมาณ 30 ประเทศที่ถูกหลอกให้เข้าร่วมขบวนการ
“เครือข่ายสำคัญๆ อยู่ในเอเชีย แต่เนื่องจากโซเชียลมีเดีย เนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงผู้คนในหลายๆ ประเทศ ทำให้ขอบเขตของการเข้าถึงนั้นขยายวงกว้างขึ้นอย่างมาก” เอมี โป๊ป กล่าว โดยประมาณการว่ามีผู้คนจากกว่า 80 ประเทศ ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
แม้ว่าพวกเขาจะสามารถหลบหนีหรือได้รับการปล่อยตัวจากการบุกค้นของรัฐบาล แต่บางครั้งพวกเขายังถูกข่มขู่ด้วยการดำเนินคดี โป๊ปกล่าว
เธอชื่นชมรัฐบาลต่างๆ เช่น ไทย ที่มีส่วนร่วมมากขึ้นในการระบุศูนย์หลอกลวงออนไลน์ แต่กล่าวว่ายังจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อค้นหาผู้ที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของเอเชีย ที่การบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอ
“IOM เรียกร้องให้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ผ่านการคุ้มครอง การส่งกลับอย่างปลอดภัย และการกลับคืนสู่สังคม ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความพยายามในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ของผู้ค้ามนุษย์ เพื่อที่ผู้คนจะสามารถตระหนักถึงความเสี่ยงและรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากที่ใด” คำแถลงของ IOM ระบุ.