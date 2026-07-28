กัมพูชาดัน “มะม่วงแก้วขมิ้น” เป็นมะม่วงแห่งชาติ สร้างแบรนด์เพิ่มมูลค่าขยายการส่งออก

MGR Online - สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังร่างนโยบายมะม่วงแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในกระบวนการแปรรูป เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และขยายการเข้าถึงตลาดส่งออกมูลค่าเพิ่มสูง ในขณะที่ประเทศกำลังพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมมะม่วงที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
รายงานระบุว่าความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากกัมพูชาส่งออกมะม่วงสดมากกว่า 200,000 ตัน มูลค่า 108 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของผลไม้ชนิดนี้ต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศ
วาร์ โรธ สัน ปลัดกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร และกระทรวงอุตสหากรรม กำลังร่วมกันพัฒนานโยบายเพื่อให้ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของมะม่วงทั้งหมด
“นโยบายนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่เกษตรกรเผชิญอยู่ รวมทั้งมาตรฐานปุ๋ย การกำหนดราคาที่เป็นธรรม พันธุ์มะม่วงที่ตรงกับความต้องการของตลาด การสร้างแบรนด์ และการตลาด” วาร์ โรธ สัน กล่าว
รายงานระบุว่า รัฐบาลกัมพูชาเลือก “มะม่วง” เป็นผลิตภัณฑ์สำคัญภายใต้โครงการ “หนึ่งประเทศ หนึ่งผลิตภัณฑ์สำคัญ” ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยมุ่งเน้นที่มะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้น หรือ แก้วละเมียด (Keo Romeat) ที่ได้รับความนิยมในเรื่องของเนื้อสีเหลืองอมส้ม และรสชาติหวานกลมกล่อม ด้วยความต้องการในจีนนั้นเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การผลิตนอกฤดูกาลช่วยให้มั่นใจว่าจะมีมะม่วงจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี
เจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุว่ามะม่วงพันธุ์นี้มีศักยภาพสูงในการเพิ่มรายได้และดึงดูดการลงทุน และโครงการได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคผ่านโครงการความร่วมมือใต้-ใต้ ระหว่าง FAO กับจีน
รายงานระบุว่านโยบายนี้จะช่วยส่งเสริมกัมพูชาในการกระจายการส่งออกสินค้าเกษตรและเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในชนบทจากการส่งออกผลไม้สดไปสู่การแปรรูปและการสร้างแบรนด์.