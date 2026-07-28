ผู้รอดชีวิตจากเรือสินค้าเวียดนามล่มในทะเลจีนใต้เพิ่มเป็น 48 คน ยังสูญหายอีก 14 คน

เอพี - จำนวนผู้รอดชีวิตจากเรือบรรทุกสินค้าที่จมลงเมื่อวันเสาร์ (25) นอกชายฝั่งที่จีนยึดครองในทะเลจีนใต้ เพิ่มขึ้นเป็น 48 คน ในวันนี้ (28) ขณะที่ทีมค้นหาและกู้ภัยยังคงค้นหาผู้ที่จมลงไปกับเรือ
การค้นหาผู้สูญหายอีก 14 คน ที่ได้รับความร่วมมือจากหลายชาติยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้ (28) โดยมีทีมกู้ภัยจากเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และจีนเข้าร่วม
ทางการเวียดนามประกาศเมื่อวันจันทร์ (27) ว่าสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้เพิ่มอีก 3 คน จากทั้งหมด 62 คนที่อยู่บนเรือ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการช่วยเหลือดังกล่าว
เรือบรรทุกสินค้า Khoi Nguyen 18 ของเวียดนาม จมลงในคืนวันเสาร์ใกล้กับแนวปะการังไฟเออรี ครอส รีฟ ซึ่งเป็นเกาะที่จีนสร้างขึ้นและเป็นฐานทางทหารในหมู่เกาะสแปรตลีย์ที่เป็นข้อพิพาท
เรือลำดังกล่าวจมลงขณะปฏิบัติการในสภาพอากาศเลวร้ายในทะเลจีนใต้ ตามการระบุของกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนาม และเสริมว่าผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด 48 คน ถูกนำตัวส่งให้กับเจ้าหน้าที่เวียดนาม ที่กำลังให้การดูแลทางการแพทย์ก่อนกลับสู่แผ่นดินใหญ่
เรือ Khoi Nguyen 18 เป็นเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปที่สร้างขึ้นในปี 2560 ตามข้อมูลของแพลตฟอร์มติดตามเรือ และตรวจพบครั้งสุดท้ายในเดือนมี.ค. ใกล้กับเวียดนามผ่านระบบระบุตัวตนอัตโนมัติ (AIS) ตามข้อมูลของ Marine Traffic ที่เป็นแพลตฟอร์มติดตามเรือ
ภายใต้สนธิสัญญาความปลอดภัยทางทะเลของสหประชาชาติที่เวียดนามลงนามไว้ เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่จะต้องเปิดใช้งานเครื่องส่งสัญญาณ AIS ตลอดเวลาเพื่อส่งข้อมูลระบุตัวตน ตำแหน่ง และเส้นทางของเรือ
เวียดนามกล่าวว่าได้ระดมกำลังปฏิบัติการกู้ภัยในทันที พร้อมทั้งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเรือกู้ภัย เฮลิคอปเตอร์ และเรืออื่นๆ ของจีนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมการค้นหาด้วย
หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ที่ส่งเรือลาดตระเวนและเครื่องบินหลังจากได้รับคำร้องขอจากเวียดนาม กล่าวว่าปฏิบัติการดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อตกลงทางทะเลระหว่างประเทศ และความร่วมมือทวิภาคีกับเวียดนาม
จีนแสดงท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นในการอ้างสิทธิอธิปไตยในทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด ที่เป็นเส้นทางขนส่งทางการค้าทั่วโลกมูลค่าราว 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยน่านน้ำแห่งนี้เชื่อว่ามีแหล่งน้ำมันและก๊าซใต้ทะเลอยู่มหาศาล
เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน และไต้หวัน ก็อ้างสิทธิทับซ้อนกันในเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์แห่งนี้เช่นเดียวกับจีนและฟิลิปปินส์.