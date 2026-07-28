จีนอนุมัติเงินกู้ 200 ล้านดอลลาร์สนับสนุนโครงการคลองฟูนันเตโช

MGR Online - สภาเพื่อการพัฒนาแห่งกัมพูชา (CDC) กล่าวว่าจีนได้อนุมัติเงินกู้ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการคลองฟูนันเตโชมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐของกัมพูชา ที่สื่อกัมพูชารายงานว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ยุติความไม่แน่นอนเกือบ 2 ปี ว่าปักกิ่งจะสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานเรือธงของประเทศหรือไม่
สุน จันทอล รองประธาน CDC คนแรก ได้เปิดเผยเรื่องนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยเขาได้กล่าวถึงการสนับสนุนทางการเงินของจีนสำหรับโครงการคลองฟูนันเตโช และการประกาศนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และฮุน เซน ประธานวุฒิสภา เดินทางเยือนจีนเมื่อต้นเดือน
“เราได้รับการอนุมัติจากจีนสำหรับเงินกู้ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างประตูน้ำเรือและระบบชลประทานในคลอง เงื่อนไขนั้นดีมาก ดอกเบี้ย 1.25% สำหรับระยะเวลา 20 ปี” สุน จันทอล กล่าว
นอกจากนี้ จีนจะให้เงินช่วยเหลือ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการสร้างสะพานข้ามคลอง 6-7 แห่ง ขณะที่กลุ่มผู้ให้กู้ร่วมของจีนจะให้สินเชื่อเงินกู้ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก่ผู้รับสัมปทานเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างคลอง
การประกาศครั้งนี้ถือเป็นการเปิดเผยการสนับสนุนทางการเงินจากจีนต่อโครงการคลองฟูนันเตโชเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการในเดือนส.ค. 2567 นอกจากนี้ ยังเกิดขึ้นหลังจากการลงนามในข้อตกลง 5 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับโครงการคลองระหว่างการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในเดือนเม.ย. 2568 แม้ว่าข้อตกลงเหล่านั้นจะไม่ได้ระบุจำนวนเงินทุนจากจีนในขณะนั้นก็ตาม
พนมเปญยังได้ปรับท่าทีของประเทศต่อบทบาทของจีนในโครงการนี้ โดยระบุว่าปักกิ่งจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 49% จากเดิมที่ระบุว่าจีนให้ทุนสนับสนุนโครงการคลองทั้งหมด
จีนยังคงเป็นหนึ่งในแหล่งการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 นักลงทุนจีนครองสัดส่วนการลงทุนมากเป็นอันดับ 2 ของโครงการลงทุนทั้งหมด 276 โครงการที่ได้รับการอนุมัติจาก CDC รองจากนักลงทุนในประเทศ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นับจนถึงสิ้นไตรมาสแรกของปี 2569 หนี้สาธารณะรวมของกัมพูชาอยู่ที่ 13,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นหนี้ที่ติดค้างจีนอยู่ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สุน จันทอล กล่าวว่า คลองฟูนันเตโชจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยอธิบายว่าเป็น “ตัวเปลี่ยนเกม” สำหรับการขนส่งทางน้ำภายในประเทศ
เส็ง วันลี นักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก ชาวกัมพูชา กล่าวว่าการเปิดเผยข้อมูลเงินกู้ดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากการประเมินทางเทคนิคที่ยาวนาน รวมถึงการออกแบบโดยละเอียด การคำนวณต้นทุน และการเจรจาระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังกัมพูชาและสถาบันการเงินของจีน
เขาเสริมว่าสิ่งนี้อาจสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในแนวทางการจัดหาเงินทุน โดยรัฐบาลจะมีบทบาทโดยตรงมากขึ้นในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อรักษาอธิปไตยและลดต้นทุนการบริการทางน้ำในอนาคต
เงินกู้ดังกล่าวให้เงื่อนไขทางการเงินที่เอื้อต่อกัมพูชา ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาการชำระเงินคืนที่ยาวนาน ทำให้รัฐบาลมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โครงการคลองฟูนันเตโชใช้รูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยนักลงทุนเอกชนรับผิดชอบความเสี่ยงด้านการลงทุนและด้านพาณิชย์ส่วนใหญ่ ในขณะที่เงินกู้จะสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
“จากอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กัมพูชาไม่จำเป็นต้องกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับกับดักหนี้” นักวิเคราะห์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม เขาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาแก้ไขผลกระทบทางสังคมก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจัดตั้งกลไกการร้องเรียนและการไกล่เกลี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาที่ดินและค่าชดเชยสำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรม.