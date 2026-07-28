พม่าไฟเขียวโทษประหารชีวิตผู้กระทำความผิดฐานหลอกลวงทางไซเบอร์

เอเอฟพี - รัฐสภาพม่าที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพได้อนุมัติกฎหมายในวันนี้ (28) ที่อนุญาตการลงโทษประหารชีวิตกับผู้ที่กักขังหรือบังคับเหยื่ออย่างรุนแรงให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ ประธานรัฐสภาระบุ
ร่างกฎหมายต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์ผ่านการอนุมัติหลังจากสมาชิกสภาอนุมัติการแก้ไขร่างกฎหมายในการประชุมร่วมกันของสภาล่างและสภาสูงเมื่อช่วงเช้า ในกรุงเนปีดอ อ่อง ลิน ด่วย ประธานรัฐสภากล่าวระหว่างการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์
อาย ชาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ยืนยันกับสำนักข่าวเอเอฟพีว่าโทษประหารชีวิตยังคงอยู่ในร่างกฎหมายที่ได้รับการอนุมัตินี้
“ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากนักในร่างกฎหมายที่เสนอ หลังจากอภิปรายกันระหว่างสภาล่างและสภาสูง ส่วนสำคัญของร่างกฎหมายนั้นยังคงเดิม” อาย ชาน กล่าว
ร่างกฎหมายที่เผยแพร่ในเดือนพ.ค. ระบุว่า กฎหมายฉบับนี้มีบทลงโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปีจนถึงตลอดชีวิต รวมถึงโทษประหารชีวิตสำหรับ “การใช้ความรุนแรง การทรมาน การจับกุม และการกักขัง หรือการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อบุคคลอื่นเพื่อบังคับให้พวกเขากระทำการหลอกลวงทางออนไลน์”
หากการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นเหตุให้เสียชีวิต จะถูกลงโทษประหารชีวิต ร่างกฎหมายระบุ
ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังระบุโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่ดำเนินการศูนย์หลอกลวงออนไลน์ และผู้ที่กระทำการหลอกลวงฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล (ฉ้อโกงคริปโต)
ศูนย์ฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตขยายตัวเฟื่องฟูในประเทศที่เสียหายจากสงครามแห่งนี้ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจหลอกลวงที่เติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเป้าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกด้วยการหลอกลวงเรื่องความรักและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ตลาดมืดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐดึงดูดพนักงานที่เต็มใจจำนวนมาก แต่ชาวต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศรายงานว่าพวกเขาถูกค้ามนุษย์ไปยังศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในพม่าและถูกทรมานโดยผู้ดำเนินการศูนย์หลอกลวงเหล่านี้เช่นกัน
กฎหมายต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์นี้ เป็นกฎหมายฉบับแรกที่อนุมัติโดยรัฐบาลใหม่ของพม่า ภายใต้การนำของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย อดีตหัวหน้าคณะรัฐบาลทหาร
เขาเป็นผู้นำการรัฐประหารในปี 2564 ที่กองทัพได้โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี และจุดชนวนสงครามกลางเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่
ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีพลเรือน หลังจากการเลือกตั้งที่ถูกจำกัดอย่างเข้มงวด และไม่รวมพรรคของอองซานซูจี
นักวิเคราะห์หลายคนอธิบายว่ารัฐสภาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพชุดนี้ เป็นเพียงสภาตรายาง เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนกองทัพกวาดชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้ง ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากประเทศตะวันตกและองค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อฟอกภาพลักษณ์ของรัฐบาลทหาร
สงครามกลางเมืองก่อให้เกิดความไม่มั่นคงไปทั่วประเทศ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กลุ่มอาชญากรรมดำเนินการปฏิบัติการหลอกลวงข้ามชาติ และตั้งศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา ตามการรายงานของหน่วยงานเฝ้าระวัง.