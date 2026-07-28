‘ฮุน มาเนต’ เตือนการหยุดยิงระหว่าง ‘กัมพูชา-ไทย’ ยังเปราะบาง ทหารยังเผชิญหน้าตามแนวชายแดน

MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา เตือนว่าการหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยยังคงเปราะบาง ด้วยมีทหารหลายพันนายยังคงประจำการเผชิญหน้ากันตามแนวชายแดน และข้อพิพาทเกี่ยวกับอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนยังไม่ได้ถูกแก้ไข พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการฟื้นกลไกทวิภาคีที่มีอยู่มาใช้แก้ปัญหาความขัดแย้ง
ฮุน มาเนต ระบุว่าเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เริ่มการสู้รบ และประมาณ 7 เดือนหลังจากข้อตกลงหยุดยิงครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ต.ค. ข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลอยู่ แต่ก็ยังเปราะบาง เนื่องจากทหารหลายพันนายยังคงประจำการเผชิญหน้ากันตามแนวชายแดน และยังไม่มีมาตรการลดความตึงเครียดเกี่ยวกับกำลังทหาร สื่อกัมพูชารายงานบทสัมภาษณ์ของผู้นำเขมร
ฮุน มาเนต กล่าวอ้างว่าสาเหตุหลักของข้อพิพาทยังไม่ได้รับการแก้ไข คือเรื่องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนตามกฎหมายระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญาและสนธิสัญญาที่ตกลงกันไว้ทั้งสองฝ่าย ซึ่งก็คือพรมแดนระหว่างประเทศ เขากล่าวว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้กลไกที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม บันทึกความเข้าในปี 2543 และอื่นๆ
ฮุน มาเนต ยังอ้างถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนว่าก่อให้เกิดความกังวล และทำให้เรื่องซับซ้อนขึ้น โดยกล่าวหาว่ากิจกรรมของทหารไทยรุกล้ำเข้ามาในดินแดนกัมพูชาจากการใช้ลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์ และว่าสิ่งเหล่านี้เกินกว่าเส้นเขตแดนที่ไทยอ้างสิทธิฝ่ายเดียวเข้ามาในดินแดนกัมพูชา
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เขากล่าวว่าเป็นการสร้างข้อเท็จจริงโดยพฤตินัยขึ้นในพื้นที่ เช่น การสร้างถนน โครงสร้างพื้นฐาน บังเกอร์ทหาร และการประดิษฐานพระพุทธรูป พร้อมทั้งการทำลายที่ดินของกัมพูชา บ้านเรือนของชาวกัมพูชาในพื้นที่ที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนหลายพันคน และยังมีการแบ่งที่ดินเหล่านั้นและมอบกรรมสิทธิให้กับพลเมืองไทย ซึ่ง ฮุน มาเนต กล่าวว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในช่วงเวลา 7 เดือน ก่อนกระบวนการกำหนดเขตแดนโดยคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม
ผู้นำเขมรระบุว่ากัมพูชาได้ส่งจดหมายประท้วงและร้องเรียนไปหลายครั้ง เนื่องจากข้อกังวลเหล่านี้ เพื่อขอให้ฝ่ายไทยหยุดกิจกรรม และให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกลับมาดำเนินการอีกครั้ง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ
ฮุน มาเนต ยังปฏิเสธคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยที่ระบุว่ากัมพูชาไปเข้าร่วมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ทำให้การเจรจาเขตแดนทางบกหยุดชะงักลง โดยเขาอ้างว่าเหตุผลที่กัมพูชาเข้าร่วม UNCLOS เนื่องจากไทยตัดสินใจยกเลิกข้อตกลงทวิภาคีฉบับเดียวที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเล คือ บันทึกความเข้าใจปี 2544 (MOU44) ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย.