เขมรกล่อมนักลงทุน บอกวอชิงตันอาจยกเว้นภาษีเพิ่มเติมหากใช้ฝ้ายสหรัฐฯ ผลิตเสื้อผ้าส่งออก

MGR Online - สุน จันทอล รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาตั้งโต๊ะแถลงวันนี้ (27) ระบุว่า การส่งออกเสื้อผ้าที่ทำจากฝ้ายและผ้าที่มาจากสหรัฐฯ อาจได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าเพิ่มเติมเมื่อเข้าสู่ตลาดอเมริกัน ภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่วอชิงตันกำลังพิจารณาอยู่
สุน จันทอล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) กล่าวว่า กัมพูชาเป็นหนึ่งใน 4 ประเทศที่มีสิทธิได้รับการปฏิบัติทางภาษีแบบ “MFN+0” หรือโควต้าอัตราภาษี หากผู้ผลิตจัดหาฝ้ายและผ้าจากสหรัฐฯ ผลิตเสื้อผ้าในประเทศ และส่งออกกลับไป โดย 4 ประเทศดังกล่าวนั้นประกอบด้วย กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบังกลาเทศ
“สหรัฐฯ กำลังพิจารณาข้อตกลงนี้ หากเราซื้อฝ้ายและผ้าจากสหรัฐฯ มาผลิตเสื้อผ้าในกัมพูชาก่อนส่งออกกลับไป” สุน จันทอล กล่าว
ข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสหรัฐฯ ประกาศอัตราภาษีนำเข้าใหม่กับกัมพูชาที่ 10% ซึ่งสุน จันทอล กล่าวว่า กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้รับอัตราภาษี 10% ขณะที่ไทยและเวียดนามเผชิญกับอัตราภาษี 12.5%
ทั้งนี้ กัมพูชายังคงอยู่ในกลุ่ม 16 ประเทศ ที่อยู่ภายใต้การสอบสวนของสหรัฐฯ เกี่ยวกับกำลังการผลิตส่วนเกิน ที่คาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 เดือน
สุน จันทอล กล่าวว่าผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ให้ความมั่นใจกับกัมพูชาว่าอัตราภาษีตอบโต้นั้นจะไม่เกิน 19% และเสริมว่าสหรัฐฯ ได้ให้สิทธิภาษี MFN+0 กับสินค้า 154 รายการแล้ว ที่เป็นการย้ำถึงโอกาสที่เป็นไปได้สำหรับผู้ส่งออกกัมพูชา.