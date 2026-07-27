อดีตผู้นำฝ่ายค้านเขมรได้รับพระราชอภัยโทษเพิ่ม พ้นโทษแบนเดินทางตปท. แต่ยังไร้สิทธิการเมือง

MGR Online - กษัตรย์นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา พระราชทานอภัยโทษอีกครั้งแก่เขม โสกา อดีตผู้นำฝ่ายค้าน ที่ยกเลิกคำสั่งห้ามการเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาลงโทษ แต่อย่างไรก็ตาม การอภัยโทษครั้งนี้ไม่ได้คืนสิทธิทางการเมืองของเขม โสกา แต่อย่างใด
พระราชกฤษฎีกาที่กษัตริย์นโรดม สีหมุนี ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 24 ก.ค. ระบุว่า การอภัยโทษนี้มีผลเฉพาะข้อห้ามการเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา 5 ปี เท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อจำกัดอื่นๆ เช่น การห้ามมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี
การอภัยโทษครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เขม โสกา ได้รับการอภัยโทษบางส่วนเมื่อปลายเดือนพ.ค. ที่ยกเลิกโทษจำคุกที่เหลืออีก 27 ปี ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาที่ลงนามโดยฮุน เซน ที่เป็นผู้รักษาการประมุขแห่งรัฐในขณะนั้น ได้ยกเลิกโทษที่เหลือของเขา แต่ยังคงข้อห้ามทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี และข้อห้ามการเดินทางไปต่างประเทศ
ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดกับอดีตผู้นำฝ่ายค้านครั้งนี้ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อน เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชากำลังเผชิญกับแรงกดดันจากความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย การตรวจสอบจากนานาชาติเกี่ยวกับศูนย์สแกมเมอร์ และความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับตะวันตกบางประเทศ
ก่อนที่จะได้รับการอภัยโทษในเดือนพ.ค. เขม โสกา เคยกล่าวว่าเขาตั้งใจที่จะเกษียณจากการเมือง และใช้เวลาที่เหลือกับครอบครัว หากได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระและคำพิพากษาถูกยกเลิก
อุม ดาราวุธ อดีตสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน คาดการณ์ว่าเขม โสกา จะพบกับโทมัส แอนดรูว์ ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชา ที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ
ระหว่างการเยือนกัมพูชาตั้งแต่วันที่ 20-31 ก.ค. ภารกิจของแอนดรูว์คือการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชา รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ความขัดแย้งชายแดนกัมพูชา-ไทย เสรีภาพในการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมรวมกลุ่มอย่างสันติ และสิทธิของผู้คนในสถานการณ์เปราะบาง
นอกจากนี้ คาดว่าเขม โสกา จะเดินทางไปพบกับครอบครัวผู้พลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวในหมู่บ้านรองจำ จ.บันเตียเมียนเจย และเยี่ยมทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่ในจ.อุดรมีชัย.