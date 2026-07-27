กัมพูชาคุยบอกทุเรียนเขมรครองตลาดจีนมากขึ้น อ้างผู้ซื้อย้ายแหล่งจากไทยเหตุขนส่งได้เร็วกว่า

MGR Online - เจ้าหน้าที่กัมพูชากล่าวว่าทุเรียนกัมพูชากำลังครองส่วนแบ่งตลาดจีนมากขึ้น โดยผู้ซื้อรายใหญ่เปลี่ยนแหล่งจัดหาจากไทยมายังกัมพูชา เนื่องจากราคาที่แข่งขันได้ คุณภาพของผลไม้ และเส้นทางการขนส่งทางบกที่รวดเร็วกว่า
คิม ฟินาน โฆษกกระทรวงเกษตรกัมพูชา กล่าวว่า บริษัท Pechenda Fruit Production ของจีน เคยนำเข้าทุเรียนจากไทย แต่ปัจจุบันส่งออกโดยตรงจากกัมพูชาแล้ว
“เนื่องจากกัมพูชามีทุเรียนคุณภาพดี ราคาที่แข่งขันได้ และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่า บริษัทจีนจึงตัดสินใจเปลี่ยนแหล่งจัดหาและเริ่มส่งออกโดยตรงจากกัมพูชาไปยังตลาดจีน” ฟินานกล่าวกับผู้สื่อข่าว
ความเห็นของเจ้าหน้าที่กัมพูชาผู้นี้เกิดขึ้นในงานส่งมอบทุเรียนสดล็อตแรกของบริษัท Pechenda Fruit Production ไปยังจีน จากจ.พระตะบอง ที่ประกอบด้วยตู้คอนเทนเนอร์ 3 ตู้ บรรทุกสินค้ามากกว่า 50 ตัน โดยขนส่งผ่านลาว และบริษัทคาดว่าจะส่งออกเพิ่มอีกประมาณ 200 ตันในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า
รายงานระบุว่า การส่งออกทุเรียนกัมพูชาไปยังจีนเพิ่มสูงขึ้นโดยแตะระดับ 5,738 ตันใน 7 เดือนแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้นเกือบ 40 เท่าของปริมาณรวมในปี 2568
กระทรวงเกษตรกัมพูชาระบุว่าการเติบโตดังกล่าวเป็นผลจากเส้นทางใหม่ที่ตัดผ่านลาว ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการขนส่งเหลือเพียง 5 วัน เมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเลที่ใช้เวลา 15-20 วัน
ฟินานกล่าวว่าเส้นทางดังกล่าวที่เปิดใช้เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. รองรับการส่งออกทุเรียนไปจีนเกือบ 10% ของการส่งออกทั้งหมด และเขาเรียกร้องให้เกษตรกรและผู้ส่งออกรักษามาตรฐานเพื่อรักษาระดับการเติบโตนี้
การส่งออกสินค้าเกษตรของกัมพูชาสร้างรายได้ 6,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 เพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มะม่วง พริกไทย กล้วย และทุเรียน เป็นสินค้าที่สร้างรายได้สูงสุด.