ฮานอยแถลงหน่วยกู้ภัยยังค้นหาผู้สูญหาย 17 คนจากเหตุเรือสินค้าล่มในทะเลจีนใต้

เอเอฟพี - กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามแถลงในวันอาทิตย์ (26) ว่าหน่วยกู้ภัยยังคงค้นหาผู้สูญหาย 17 คน หลังจากเรือบรรทุกสินค้าของเวียดนาม ที่มีผู้โดยสาร 62 คน จมลงท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาท
ฝ่าม ทู ห่าง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่าเจ้าหน้าที่เวียดนามเดินทางถึงที่เกิดเหตุ หลังจากเรือ Khoi Nguyen 18 จมลงขณะปฏิบัติงานในสภาพอากาศเลวร้ายในทะเลตะวันออก
ปักกิ่งอ้างสิทธิในทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด ซึ่งเวียดนามเรียกว่าทะเลตะวันออก แม้จะมีคำตัดสินระหว่างประเทศว่าการอ้างสิทธิดังกล่าวของปักกิ่งไม่มีพื้นฐานทางกฎหมาย
เวียดนาม พร้อมด้วยฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย และไต้หวัน ต่างเรียกร้องอ้างสิทธิในพื้นที่ของเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์แห่งนี้ รวมถึงหมู่เกาะสแปรตลีย์ ที่เชื่อว่ามีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมหาศาล
ฝ่าม ทู ห่าง กล่าวว่าหน่วยกู้ภัยเวียดนาม พร้อมกับการสนับสนุนจากหน่วยกู้ภัยจีน รวมถึงเรือและเฮลิคอปเตอร์ และเรือลำอื่นๆ ในบริเวณดังกล่าว ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 45 คน จากทั้งหมด 62 คน เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันอาทิตย์
ห่างกล่าวเสริมว่าเจ้าหน้าที่และเรือประมงกำลังค้นหาผู้ที่เหลืออยู่อย่างแข็งขัน
ด้านสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีน รายงานว่าเรือ Khoi Nguyen 18 ประสบปัญหาใกล้แนวปะการังไฟเออรี ครอส รีฟ ในหมู่เกาะสแปรตลีย์
แนวปะการังดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของปักกิ่ง แต่ทั้งฮานอยและมะนิลาต่างอ้างสิทธิในพื้นที่นี้เช่นกัน
สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า เรือกู้ภัยของจีนเป็นลำแรกที่พบสิ่งที่เชื่อว่าเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือเวียดนามที่ตกอยู่ในอันตรายเมื่อเย็นวันเสาร์
เรือจีน 6 ลำ และเฮลิคอปเตอร์กู้ภัย 1 ลำ รวมถึงเรือเวียดนาม 1 ลำ กำลังดำเนินการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ดังกล่าว
เรือบรรทุกสินค้า Khoi Nguyen 18 จดทะเบียนในเวียดนาม มีความยาวเกือบ 70 เมตร ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ Marine Traffic
นอกจากนี้ สื่อของทางการเวียดนามยังรายงานว่าเรือประมงเวียดนามอีกลำหนึ่งเกิดเหตุจมลงท่ามกลางคลื่นลมแรงในบริเวณหมู่เกาะสแปรตลีย์เมื่อวันศุกร์ โดยชาวประมง 33 คนได้รับการช่วยเหลือ และยังคงสูญหายอีก 3 คน
เว็บไซต์ข่าวเตื่อยแจ๋ (Tuoi Tre) รายงานว่าเรือประมงลำดังกล่าวเผชิญกับลมแรง น้ำเข้าเรือ และจมลงในเช้าวันศุกร์ โดยเรือประมงลำอื่นๆ ในบริเวณนั้นได้ระดมกันเข้าช่วยเหลือ และเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันเดียวกัน ชาวประมง 33 คน ได้รับการช่วยเหลือห่างจากจุดที่เรือจมไปทางตะวันตกประมาณ 15 ไมล์ทะเล
ผู้รอดชีวิตเหล่านี้ถูกนำตัวไปยังแนวปะการังเวสต์ รีฟ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเวียดนาม ที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสแปรตลีย์ เพื่อรับการรักษาพยาบาลและทั้งหมดอยู่ในอาการคงที่
ข้อมูลของศูนย์เพื่อการศึกษายุทธศาสตร์และการระหว่างประเทศพบว่า มากกว่า 25% ของการค้าโลกทั้งหมดผ่านทะเลจีนใต้ที่สำคัญแห่งนี้ในปี 2567
เกาะและแนวปะการังในน่านน้ำเป็นที่ปรารถนาของจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตั้งอยู่รอบทะเลยุทธศาสตร์แห่งนี้
ปักกิ่งได้ขยายแนวปะการังที่ตนควบคุมในหมู่เกาะสแปรตลีย์ และตั้งฐานทัพอากาศ สิ่งอำนวยความสะดวกทางเรือ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งรันเวย์ที่สามารถรองรับเครื่องบินทหารได้ ขณะที่เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ต่างอ้างสิทธิในพื้นที่ของตนด้วยการประจำการกองกำลังในหมู่เกาะสแปรตลีย์และสร้างรันเวย์ตั้งแต่ทศวรรษ 1970.