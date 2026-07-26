เขมรดีใจออกนอกหน้าสหรัฐฯ เก็บภาษีนำเข้า 10% คุยต่ำกว่าไทย-เวียดนาม

MGR Online - กัมพูชาแสดงความยินดีกับการตัดสินใจของสหรัฐฯ ในการเรียกเก็บภาษีนำเข้าที่ 10% ภายใต้มาตรา 301 เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับ โดยรองนายกรัฐมนตรี สุน จันทอล กล่าวว่ากัมพูชาได้รับอัตราภาษีที่ต่ำที่สุดในบรรดาประเทศที่ได้รับผลกระทบ และคาดว่าภาษีส่วนเพิ่มในประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณานั้นจะทำให้อัตราภาษีโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 19% หรือต่ำกว่านั้น
เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้สั่งการให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) เรียกเก็บภาษีใหม่ภายใต้มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าสหรัฐฯ ปี 2517 กับสินค้านำเข้าจาก 60 ประเทศ เนื่องจากวอชิงตันระบุว่าประเทศเหล่านั้นล้มเหลวในการห้ามและบังคับใช้มาตรการห้ามสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ
กัมพูชาระบุว่าจากมาตรการดังกล่าว ทำให้ประเทศได้รับอัตราภาษีที่ 10% ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและเวียดนาม ถูกเรียกเก็บภาษีที่ 12.5% ซึ่งสูงกว่า
สุน จันทอล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่หนึ่งของสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (CDC) ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่า กัมพูชารู้สึกยินดีกับผลลัพธ์ที่ได้ ขณะที่รอการตัดสินใจของสหรัฐฯ เกี่ยวกับประเด็นของกำลังการผลิตส่วนเกินที่แยกต่างหาก
“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับอัตราที่เราได้รับเกี่ยวกับมาตรา 301 ในประเด็นแรงงานบังคับ อัตราอยู่ระหว่าง 10% ถึง 12.5% แต่กัมพูชาได้รับ 10%” สุน จันทอล กล่าว
เขากล่าวว่ากัมพูชายังคงรอการตัดสินใจของวอชิงตันเกี่ยวกับภาษีกำลังการผลิตส่วนเกิน ซึ่งกัมพูชาคาดหวังว่าจะไม่สูงกว่า 9%
รองนายกรัฐมนตรีผู้นี้ยังกล่าวอีกว่าอัตราภาษีรวมสำหรับประเด็นของแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกิน ควรอยู่ที่ประมาณ 19% หรือต่ำกว่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่กัมพูชาและสหรัฐฯ ได้ลงนามเมื่อปีที่แล้ว
“ส่วนประกอบทั้ง 2 ส่วน คือแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกิน รวมกันแล้วประมาณ 19% หรือน้อยกว่า 19% ตามที่เราตกลงกันในข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐฯ” สุน จันทอล กล่าว
เขากล่าวว่ากัมพูชากลายเป็นประเทศแรกที่ลงนามในข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568 ตามมาด้วยการลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย ที่มีประธานาธิบดีทรัมป์ เป็นสักขีพยานในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
สุน จันทอล ยังแสดงความมั่นใจว่าภาษีสำหรับกำลังการผลิตส่วนเกินจะยังคงต่ำกว่า 9% ด้วยคาดหวังว่าสหรัฐฯ จะเคารพข้อตกลงที่ทำไว้กับกัมพูชา
“ผมคาดว่ามันจะไม่เกิน 9% เพราะสหรัฐฯ จะเคารพข้อตกลง” สุน จันทอล ระบุ
เขากล่าวเสริมว่าอัตราสุดท้ายน่าจะใกล้กับ 9% เพราะสหรัฐฯ ต้องการให้กัมพูชายังคงอยู่ในช่วงอัตราภาษีเดียวกันกับคู่แข่งด้านการผลิตในอาเซียน และว่ากัมพูชาได้ให้คำมั่นสัญญาหลายประการภายใต้ข้อตกลงการค้าทวิภาคี รวมถึงการยกเลิกภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ การส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม และการลดอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกการค้า.