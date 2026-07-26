เวียดนามเล็งห้ามเด็กต่ำกว่า 16 ปีโพสต์โซเชียลมีเดีย บังคับเปิดบัญชีด้วยข้อมูลผู้ปกครอง

รอยเตอร์ - เวียดนามกำลังวางแผนที่จะบังคับให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียห้ามผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี โพสต์เนื้อหา แสดงความคิดเห็น หรือแสดงปฏิกริยาต่อโพสต์ ตามร่างกฎหมายที่รอยเตอร์ได้ตรวจสอบ ที่เป็นการเข้าร่วมกระแสความพยายามควบคุมการใช้งานโซเชียลมีเดียของเยาวชนในประเทศต่างๆ ที่กำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ
กฎระเบียบที่ถูกเสนอขึ้นนี้จะกำหนดให้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลเนื้อหาที่ดูและเวลาที่ใช้บนแพลตฟอร์มเหล่านั้น
นอกจากนี้ ร่างกฎหมายยังกำหนดให้บริษัทโซเชียลมีเดียจะต้องใช้มาตรการทางเทคนิคเพื่อระบุผู้ใช้งานที่เป็นเด็ก และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะสมกับอายุ
“วัตถุประสงค์หลักไม่ใช่การห้ามหรือจำกัดการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ของเด็กมากเกินไป แต่เป็นการทำให้แน่ใจว่าเมื่อเด็กใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ พวกเขาจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัย และได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม” รัฐมนตรีช่วยกระทรวงวัฒนธรรมของเวียดนาม กล่าว
ร่างกฎหมายยังกำหนดให้แพลตฟอร์มต่างๆ ต้องให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในระดับสูงสุดสำหรับบัญชีเด็ก และต้องตรวจจับ เตือน และบล็อกการเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง ภาพลามกอนาจาร การพนัน ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย และเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ
ข้อเสนอเหล่านี้สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่รัฐบาลทั่วโลกเกี่ยวกับความปลอดภัยทางออนไลน์ และผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ และเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตของเด็ก
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สมาชิกสภานิติบัญญัติของฝรั่งเศสได้อนุมัติการห้ามการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขณะที่ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่บังคับใช้การห้ามดังกล่าว และอีกหลายประเทศก็กำลังจะดำเนินการตาม
นอกเหนือจากสื่อสังคมออนไลน์แล้ว เวียดนามยังเสนอข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับการเล่นเกมออนไลน์ของเยาวชนด้วย โดยผู้ให้บริการเกมจะต้องตรวจสอบอายุของผู้ใช้ ลงทะเบียนบัญชีของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ผ่านพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และจำกัดเวลาการเล่นของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี โดยไม่เกิน 60 นาทีต่อวัน สำหรับเกมที่มาจากบริษัทเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่าร่างกฎหมายนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และอาจมีการปรับแก้ก่อนประกาศใช้.