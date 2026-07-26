ญี่ปุ่นรับปากกัมพูชาพร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือ เสริมขีดความสามารถด้านกฎหมายทางทะเล

MGR Online - ญี่ปุ่นแสดงความพร้อมที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมายังกัมพูชา เพื่อช่วยเสริมขีดความสามารถของประเทศในด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ในขณะที่พนมเปญกำลังดำเนินกระบวนการประนอมภาคบังคับเกี่ยวกับข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับไทย
อุเอโนะ อัตสึชิ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชาที่กำลังจะพ้นตำแหน่ง ได้แสดงความเห็นดังกล่าวในระหว่างการถามตอบที่มหาวิทยาลัยกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ของกัมพูชา โดยกล่าวว่าโตเกียวพร้อมที่จะขยายความร่วมมือทางกฎหมายกับกัมพูชาหากรัฐบาลกัมพูชาร้องขอความช่วยเหลือทางเทคนิค
นอกจากนี้ ยังได้ตอบคำถามเกี่ยวกับว่าญี่ปุ่นสามารถสนับสนุนกัมพูชาในการรับมือกับประเด็นทางกฎหมายที่ซับซ้อนมากขึ้นเกี่ยวกับ UNCLOS ได้หรือไม่ ซึ่งเอกอัครราชทูตกล่าวว่าญี่ปุ่นมีประสบการณ์มากมายในการให้ความร่วมมือทางกฎหมายอยู่แล้ว และยินดีที่จะร่วมมือต่อไป
“หากรัฐบาลกัมพูชาร้องขอ ก็ยินดีช่วยเหลือ และญี่ปุ่นมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมากมายที่ได้สนับสนุนการพัฒนากฎหมายในกัมพูชามาหลายปีแล้ว” อุเอโนะ อัตสึชิ กล่าว
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นยังกล่าวอีกว่าความร่วมมือทางกฎหมายของญี่ปุ่นในอดีตมุ่งเน้นไปที่ระบบกฎหมายภายในประเทศของกัมพูชาเป็นหลัก รวมถึงกฎหมายแพ่งและอาญา แต่กล่าวว่าความช่วยเหลือดังกล่าวอาจขยายไปสู่กฎหมายระหว่างประเทศได้หากจำเป็น
“ในอดีต เราได้สนับสนุนการพัฒนากฎหมายของกัมพูชา ที่ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายภายในประเทศ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและประมวลกฎหมายอาญา หากได้รับการร้องขอ เราอาจพิจารณาขยายความช่วยเหลือของเราไปสู่กฎหมายระหว่างประเทศได้” เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น กล่าว
กัมพูชาให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) อย่างเป็นทางการในปี 2569 ที่กลายเป็นหนึ่งในรัฐล่าสุดที่เข้าร่วมอนุสัญญานี้ ซึ่งอุเอโนะกล่าวว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญสำหรับการมีส่วนร่วมกับกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศ
“เป็นคำถามที่เหมาะสมกับช่วงเวลาอย่างมากเพราะกัมพูชาได้ให้สัตยาบันต่อ UNCLOS ในปีนี้” อุเอโนะ อัตสึชิ กล่าวเสริม
ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นได้ระบุว่าแม้ญี่ปุ่นจะมีความเชี่ยวชาญในอนุสัญญานี้ แต่ย้ำว่าความช่วยเหลือใดๆ ก็ตามจะขึ้นอยู่กับคำขอของกัมพูชาเอง
“เรามีผู้เชี่ยวชาญด้าน UNCLOS อยู่มากในญี่ปุ่น หากกัมพูชาร้องขอความช่วยเหลือจากเรา เราอาจส่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาช่วยเสริมศักยภาพด้านกฎหมายระหว่างประเทศได้” อุเอโนะ อัตสึชิ กล่าวชี้แจง
ความคิดเห็นของเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นผู้นี้เกิดขึ้นในขณะที่กัมพูชากำลังดำเนินกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้ UNCLOS หลังจากไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจปี 2544 ที่กำกับดูแลการเจรจาทางทะเล
เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้ยืนยันซ้ำๆ ว่ากระบวนการทางกฎหมายนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้น และไม่ได้แทนที่การเจรจาทวิภาคีเกี่ยวกับเขตแดนทางบกของทั้งสองประเทศ
ก่อนหน้านี้ อุเอโนะ อัตสึชิ ได้ยืนยันการสนับสนุนของญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนานในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยสันติวิธีและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
“จุดยืนพื้นฐานของเราคือข้อพิพาทควรได้รับการแก้ไขอย่างสันติ ไม่ว่าจะผ่านกลไกทวิภาคีหรือกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ” เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ระบุ
ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านการพัฒนาที่ใกล้ชิดที่สุดของกัมพูชาในภาคส่วนกฎหมายมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 โดยมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูสถาบันตุลาการของประเทศหลังจากความขัดแย้งที่ยาวนานหลายทศวรรษ
อุเอโนะ อัตสึชิ กล่าวว่าจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือเดียวกันนี้สามารถขยายไปสู่การสร้างขีดความสามารถด้านกฎหมายระหว่างประเทศได้ หากกัมพูชาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
“ความร่วมมือด้านกฎหมายของเรานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของลำดับความสำคัญของกัมพูชา หากมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เราก็พร้อมที่จะหารือถึงวิธีการที่ญี่ปุ่นสามารถมีส่วนร่วมได้” อัตสึชิ กล่าว
ความเห็นของเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเกิดขึ้นในขณะที่วาระการดำรงตำแหน่งทางการทูตของเขาในกัมพูชากำลังจะสิ้นสุดลง และเมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา ปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศได้พบกับเอกอัครราชทูตอุเอโนะ อัตสึชิ เพื่ออำลา โดยได้ชื่นชมการมีส่วนร่วมของเขาในการกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ครอบคลุมระหว่างกัมพูชาและญี่ปุ่น และขอบคุณญี่ปุ่นสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและความร่วมมือทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างการพบหารือ ปรัก สุคน ยังสรุปสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทยต่อเอกอัครราชทูต พร้อมกับยืนยันว่ากัมพูชามุ่งมั่นในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติตามกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงทวิภาคีที่มีอยู่.