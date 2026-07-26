‘ฮุน มาเนต’ สัมภาษณ์สื่อนอกเรียกร้องไทยฟื้นเจรจา JBC อ้างเพื่อช่วยผู้พลัดถิ่นกลับบ้าน

MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชาได้เรียกร้องให้ไทยฟื้นการเจรจาของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) อีกครั้งโดยทันที โดยกล่าวว่าการเจรจาครั้งใหม่มีความจำเป็นต่อการปักปันเขตแดนทางบกและเพื่อให้ชาวกัมพูชาที่พลัดถิ่นมากกว่า 20,000 คน สามารถเดินทางกลับบ้านตามแนวชายแดนได้อย่างปลอดภัย
ในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ฮุน มาเนต กล่าวว่าการหยุดยิงตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ยังคงมีอยู่ แต่เตือนว่าสถานการณ์ยังคงเปราะบาง เนื่องจากกองกำลังทหารของทั้งสองประเทศยังคงเผชิญหน้ากันในพื้นที่พิพาท
“แม้ว่าจะมีการหยุดยิงนับตั้งแต่ความขัดแย้งปะทุขึ้นเมื่อปีที่แล้ว แต่ก็ยังคงเปราะบางเนื่องจากทหารหลายพันนายยังคงประจำการอยู่และเผชิญหน้ากันตามแนวชายแดน” ฮุน มาเนต กล่าว
ผู้นำกัมพูชาระบุว่ารัฐบาลต้องการให้กระบวนการ JBC กลับมาดำเนินการอีกครั้งโดยเร็วที่สุด โดยเน้นว่าความคืบหน้าในการกำหนดเขตแดนทางบกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูภาวะปกติสำหรับชุมชนชายแดนที่พลัดถิ่นจากความขัดแย้ง
ฮุน มาเนต ยังปฏิเสธคำกล่าวของรัฐบาลไทยที่ระบุว่าการตัดสินใจของกัมพูชาที่จะเริ่มการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) นั้นได้ปิดประตูการเจรจาเขตแดนทางบก
ฮุน มาเนต ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติอีกว่า ประเด็นปัญหาเขตแดนทางทะเลและทางบกยังคงเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่แยกจากกัน และการตัดสินใจของกัมพูชาในการดำเนินกระบวนการประนอมภาคบังคับของ UNCLOS นั้นไม่ควรส่งผลกระทบต่อการเจรจาผ่านคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม
กัมพูชายังกล่าวอีกว่า ฝ่ายไทยทำให้การประชุม JBC และการสำรวจภาคสนามล่าช้า ด้วยอ้างถึงขั้นตอนภายในประเทศ และกล่าวหาว่ากระบวนการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลของสหประชาชาติที่แยกต่างหากของกัมพูชานั้นทำให้การเจรจาเขตแดนทางบกต้องหยุดชะงักลง
นอกจากนี้ กัมพูชายังปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อความพยายามของกองทัพไทยในการสร้างข้อเท็จจริงโดยพฤตินัยบนดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาตามแนวชายแดนผ่านการกระทำฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงที่ดิน และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน.