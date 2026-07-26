เรือสินค้าเวียดนามจมกลางทะเลจีนใต้ กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหาย 23 คน

รอยเตอร์ - หน่วยกู้ภัยกำลังค้นหาผู้สูญหาย 23 คน ในวันนี้ (26) หลังจากเรือเวียดนามลำหนึ่งจมในเส้นทางน้ำที่พลุกพล่านของทะเลจนีใต้ ขณะที่ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตขึ้นจากน้ำได้แล้ว 39 คน สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงาน
ทางการในมณฑลไห่หนาน ทางตอนใต้ของจีนกล่าวว่า เรือบรรทุกสินค้า Khoi Nguyen 18 ที่มีชาวเวียดนาม 62 คนโดยสารอยู่บนเรือ ประสบกับปัญหาในน่านน้ำใกล้แนวปะการังไฟเออรี ครอส รีฟ และเรือกู้ภัยจีน Nanhai Jiu 115 เป็นผู้พบเห็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือลำดังกล่าวครั้งแรกในเย็นวันเสาร์ สถานีโทรทัศน์ CCTV ระบุเพิ่มเติม
เรือจีน 6 ลำ เฮลิคอปเตอร์กู้ภัย 1 ลำ และเรือเวียดนาม 1 ลำ เข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าว โดยเรือที่จดทะเบียนในเวียดนามลำนี้มีความยาวเกือบ 70 เมตร และมีระวางบรรทุกรวม 999 ตัน
พื้นที่โดยรอบแนวปะการังเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสแปรตลีย์ที่กำลังเป็นข้อพิพาท ที่จีนเรียกว่าหมู่เกาะหนานซา ซึ่งเป็นกลุ่มแนวปะการัง เกาะเล็กๆ และอะทอลล์ ที่มีการแข่งขันแย่งชิงอ้างสิทธิในทะเลจีนใต้ที่อุดมด้วยทรัพยากร
จีนอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์เกือบทั้งหมด รวมถึงหมู่เกาะสแปรตลีย์ ที่จีนได้สร้างรันเวย์และเสริมกำลังทางทหารบนเกาะเทียมต่างๆ แต่การอ้างสิทธิอย่างกว้างขวางของปักกิ่งนั้นทับซ้อนกับการอ้างสิทธิของเวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน มาเลเซีย และบรูไน.