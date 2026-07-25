ฮุนเซน-สื่อเขมรแห่แชร์โพสต์ “แองเจลินา โจลี” ถึงเหตุปะทะชายแดน บอกช่วยดึงความสนใจจากทั่วโลกมายังวิกฤตผู้พลัดถิ่น

MGR Online - สื่อกัมพูชาหลายสำนักรายงานว่าแองเจลินา โจลี นักแสดงฮอลลีวูด ได้ดึงความสนใจของโลกมายังวิกฤตการพลัดถิ่นบริเวณชายแดนที่ยังไม่คลี่คลายของกัมพูชา ด้วยการกล่าวว่าหัวใจของเธอยังอยู่กับทุกคนที่ยังรอที่จะกลับบ้าน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ตั้งแต่เกิดการสู้รบตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย ที่ทางการกัมพูชาระบุว่าทำให้ประชาชนเกือบ 30,000 คน ยังไม่สามารถกลับบ้านได้
ฮุน เซน ประธานวุฒิสภาและอดีตผู้นำเขมร ก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของโจลีลงในหน้าเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกัน โดยระบุว่าตนรู้สึกประทับใจกับข้อความของแองเจลินา โจลี นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังระดับโลก ที่เขียนขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการรุกรานกัมพูชาของไทย
ทั้งนี้ ข้อความที่แองเจลินา โจลี โพสต์ลงในบัญชีอินสตาแกรมของเธอเมื่อวันที่ 24 ก.ค. โจลีได้กล่าวถึงความสูญเสียทางด้านมนุษยธรรมจากความขัดแย้งและความผูกพันยาวนนของครอบครัวของเธอกับกัมพูชา โดยบรรยายว่า กัมพูชาเป็นประเทศพิเศษสำหรับทั้งตัวเธอและลูกๆ ของเธอ
“หนึ่งปีที่แล้ว ความขัดแย้งปะทุขึ้นตามแนวชายแดนของกัมพูชา กระทบความปลอดภัยและความมั่นคงของหลายๆ คน เวลานี้ประชาชนเกือบ 30,000 คน ยังคงพลัดถิ่นภายในประเทศและไม่สามารถกลับบ้านได้”
สื่อกัมพูชารายงานว่านักแสดงหญิงเจ้าของรางวัลออสการ์รายนี้ระบุว่า กัมพูชายังคงเป็นศูนย์กลางชีวิตของเธอมานานกว่า 2 ทศวรรษ โดยระบุว่าแมดด็อกซ์ บุตรชายบุญธรรมของเธอเกิดในประเทศนี้ และงานด้านมนุษยธรรมของครอบครัวของเธอก็หยั่งรากในพื้นที่ชายแดนผ่านมูลนิธิแมดด็อกซ์
“กัมพูชาเป็นประเทศพิเศษสำหรับฉันและครอบครัวเสมอมา นี่คือประเทศบ้านเกิดของลูกชายฉัน บ้านของเราอยู่ที่นี่ และกว่า 20 ปีที่ผ่านมา เราทำงานร่วมกับทีมงานท้องถิ่นอย่างเต็มที่ในด้านการอนุรักษ์และการพัฒนาชุมชน มูลนิธิแมดด็อกซ์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนชายแดนเดียวกันกับที่ที่เกิดความขัดแย้งเมื่อเร็วๆ นี้” โจลี ระบุ
โจลี อธิบายว่า การสู้รบทำให้มูลนิธิต้องอพยพเจ้าหน้าที่และครอบครัวออกจากพื้นที่ และยังระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องเตือนใจว่าความขัดแย้งสามารถกลับมาได้อย่างรวดเร็วเพียงใด
โจลียังกล่าวเสริมว่า แม้ว่าองค์กรจะกลับมาดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และโครงการสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชนแล้ว แต่ครอบครัวที่พลัดถิ่นจำนวนมากยังคงไม่สามารถกลับไปยังหมู่บ้านของตนเองได้
“ฉันรักประเทศนี้และผู้คนที่เข้มแข็งและอบอุ่นของที่นี่ ในขณะที่เรารู้สึกขอบคุณที่ได้กลับมาทำงานของเราในการปกป้องผืนดินและสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชนอีกครั้ง หัวใจของฉันอยู่กับทุกคนที่ยังคงรอที่จะกลับบ้าน” โจลีเขียนข้อความในอินสตาแกรม
สื่อกัมพูชาระบุว่าความคิดเห็นของโจลีเกิดขึ้นในขณะที่กัมพูชากำลังรำลึกครบรอบ 1 ปี ของการปะทะด้วยอาวุธตามแนวชายแดนกับไทย ที่ทางการกัมพูชาระบุว่าทำให้พลเรือนหลายแสนคนต้องพลัดถิ่นในช่วงรุนแรงที่สุด
แม้ผู้อพยพส่วนใหญ่จะกลับถิ่นฐานของตัวเองได้แล้ว แต่รัฐบาลก็ยังระบุว่ามีผู้คนเกือบ 30,000 คน ยังคงพลัดถิ่นภายในประเทศเนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัย ที่ขัดขวางพวกเขาจากการกลับบ้านของตนเอง
หลายคนถูกย้ายไปอยู่ในที่ตั้งถิ่นฐานชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในจังหวัดชายแดน โดยทางการระบุว่ากำลังดำเนินการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาในท้ายที่สุด
ทั้งนี้ มูลนิธิแมดด็อกซ์ ที่เดิมชื่อมูลนิธิแมดด็อกซ์ โจลี-พิตต์ ได้ดำเนินงานในกัมพูชามานานกว่า 2 ทศวรรษ ที่สนับสนุนการเก็บกู้วัตถุระเบิด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ การศึกษา และการพัฒนาชนบท ผ่านทีมงานที่นำโดยชาวกัมพูชา โดยสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ชายแดนที่เกิดการสู้รบกันเมื่อปีที่แล้ว
สื่อกัมพูชาระบุว่าข้อความของโจลีเป็นการเพิ่มเสียงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมของความขัดแย้ง ถึงแม้ข้อความของโจลีจะมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของครอบครัวผู้พลัดถิ่นมากกว่าการพัฒนาทางการเมือง เนื่องด้วยงานด้านมนุษยธรรมของโจลี มักมุ่งความสนใจไปที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามและการพลัดถิ่น รวมถึงผู้ลี้และผู้พลัดถิ่นภายในประเทศในความขัดแย้งทั่วโลก แต่ก็ช่วยเน้นย้ำถึงความท้าทายที่ชุมชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนกัมพูชาเผชิญอยู่ 1 ปี หลังจากความขัดแย้งเริ่มขึ้น.