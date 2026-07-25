เวียดนามโดนภาษีนำเข้าสหรัฐฯ 12.5% กระทบภาคอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย เสี่ยงเสียความสามารถในการแข่งขัน

รอยเตอร์ - เวียดนามเผชิญกับภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ สูงกว่าประเทศอื่นๆ และเสี่ยงต่อการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย เนื่องจากเวียดนาม ที่เป็นผู้ส่งออกเครื่องแต่งกายรายใหญ่ที่สุดไปยังสหรัฐฯ ไม่ถูกรวมอยู่ในกลไกที่อาจลดภาษีนำเข้าสิ่งทอบางรายการของสหรัฐฯ
การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ในประกาศรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของแบรนด์เครื่องแต่งกายรายใหญ่ที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ในเวียดนาม เช่น Nike, Gap, Ralph Lauren และ Under Armour เป็นต้น
ภาษีใหม่ 10% และ 12.5% ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์ มุ่งเป้าไปยังคู่ค้า 60 ราย จากข้อกล่าวหาว่ามีการบังคับใช้กฎหมายห้ามใช้แรงงานบังคับที่หย่อนยาน
เวียดนามท่ียังอยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลทรัมป์ เผชิญกับอัตราภาษีที่ 12.5% เช่นเดียวกับจีน ส่วนคู่แข่งอย่างบังกลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่บรรลุข้อตกลงทางการค้าไปแล้ว เสียภาษีเพียง 10%
มาตรการเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแทนที่ภาษีชั่วคราว 10% ที่หมดอายุลงในวันศุกร์ ที่รัฐบาลทรัมป์ได้กำหนดขึ้นหลังจากศาลฎีกาสหรัฐฯ ได้ยกเลิกภาษีตอบโต้ 10%-50% ที่รัฐบาลนำมาใช้ภายใต้อำนาจฉุกเฉิน
เวียดนามแซงหน้าจีนเมื่อปีที่แล้วในฐานะผู้ส่งออกเครื่องแต่งกายรายใหญ่ที่สุดไปยังสหรัฐฯ และยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีดุลการค้าเกินดุลกับวอชิงตันมากที่สุด ตามข้อมูลการค้าของสหรัฐฯ
การค้าเครื่องแต่งกายขนาดใหญ่ของเวียดนามในตอนนี้กำลังเผชิญกับความเสียเปรียบเป็น 2 เท่า
บังกลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นประเทศที่ได้รับการระบุชื่อในประกาศเกี่ยวกับ “กลไกสิ่งทอ” ใหม่ ที่อาจยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าเครื่องแต่งกายบางส่วนจากประเทศเหล่านี้ไปยังสหรัฐฯ
กลไกนี้จะจัดตั้งขึ้นเมื่อเป็นไปได้ และกำหนดระยะเวลาเบื้องต้นไว้ที่ 3 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเข้าฝ้ายและสินค้าสิ่งทอจากสหรัฐฯ
ประกาศระบุว่าสินค้าเครื่องแต่งกายที่ส่งออกบางส่วนจากประเทศเหล่านี้จะมีสิทธิได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเพิ่มเติมภายใต้ระบบโควต้าที่เชื่อมโยงกับการซื้อฝ้ายและวัตถุดิบสิ่งทอจากสหรัฐฯ.