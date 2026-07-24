มาตรการใหม่ลาว ! จับสแกมเมอร์ได้ตรงไหน ให้เจ้าของสถานที่ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการควบคุมตัว

MGR Online - กระทรวงป้องกันความสงบลาวประกาศมาตรการใหม่บังคับเจ้าของสถานที่ให้เช่า หากจับสแกมเมอร์ได้ตรงไหน ให้ขังไว้ตรงนั้น และหากเจ้าของที่ร่วมทำผิดด้วย ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่ากินอยู่ของสแกมเมอร์ระหว่างถูกคุมขังทั้งหมด
วานนี้ (23 ก.ค. 69) ห้องว่าการ กระทรวงป้องกันความสงบ สปป.ลาว ได้ออกหนังสือแจ้งการ เลขที่ 280/หวก. ส่งถึงเจ้าของสำนักงาน นิติบุคคล ของอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยทั่วประเทศ เรื่อง มาตรการสกัดกั้นและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต บ่อนการพนันออนไลน์ และสแกมเมอร์ มีเนื้อหา 3 ข้อ ได้แก่
1.ให้สำนักงาน องค์การ เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตเศรษฐกิจเฉพาะ วิสาหกิจกาสิโน นิติบุคคล ครอบครัว เจ้าของเคหะสถาน พลเมืองลาว คนต่างด้าว คนต่างประเทศ และคนที่ไม่มีสัญชาติในขอบเขตทั่วประเทศ เอาใจใส่ เข้าใจ และรับรู้ ปรากฏการณ์ที่กำลังเป็นภัยต่อสังคมในปัจจุบัน เกี่ยวกับเล่ห์เหลี่ยม การโกหกหลอกลวง การฉ้อโกงทรัพย์ของแก๊งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต การพนันออนไลน์ และปัญหาสแกมเมอร์ เพื่อให้มีสติ ระวังตัว ให้ความร่วมมือในการแก้ไขอาชญากรรมเหล่านี้ ด้วยการแจ้งข้อมูล เบาะแส หลักฐาน หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่จับกุมผู้กระทำผิด สกัดกั้น และแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
2.กรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจตรา จับกุมแก๊งสแกมเมอร์ บ่อนการพนันออนไลน์ ได้ในสถานที่ใด ให้เจ้าของเคหะสถาน เรือนส่วนตัว เรือนให้เช่า ห้องแถว บ้านพัก โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ ตึก หรืออาคาร ที่แก๊งอาชญากรรมเหล่านี้เช่าใช้ประกอบอาชญากรรม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมดังกล่าว นอกจากต้องถูกดำเนินการตามกฏหมายแล้ว เจ้าของสถานที่ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการใช้สถานที่เหล่านั้น เป็นที่ควบคุม กักตัวตัวผู้กระทำผิดไว้ชั่วคราว และหากพบว่าเจ้าของสถานที่มีส่วนร่วมกระทำผิดด้วย เจ้าของสถานที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ของผู้ที่ถูกจับกุมทั้งหมด จนกว่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่
3.เจ้าของสถานที่ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในกล้องวงจรปิด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต บ่อนการพนันออนไลน์ สแกมเมอร์ แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงแก๊งอาชญากรรมอื่นๆ