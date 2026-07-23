ขายขี้หน้าอีก! ลาวทลายแก๊งพนันออนไลน์ในเวียงจันทน์ได้อีก 67 คน รอบนี้ “คนไทย” ล้วน ๆ

MGR Online - ตำรวจลาวบุกทลายแก๊งตอบแชทในเว็บพนันออนไลน์ที่เวียงจันทน์ ได้ผู้ต้องหาอีก 67 คน รอบนี้เป็นคนไทยล้วนๆ
หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนารายงานว่า เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่กรมตำรวจเศรษฐกิจ สปป.ลาว สนธิกำลังกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ากวาดล้างแก๊งตอบแชทในเว็บพนันออนไลน์ 2 จุด ในนครหลวงเวียงจันทน์ ได้ผู้ต้องหารวม 67 ราย ทั้งหมดเป็นคนไทย โดย 36 คนในนี้ เป็นผู้หญิง
จุดแรก เจ้าหน้าที่ได้บุกตรวจค้นอาคาร 4 ชั้น ในเขตบ้านโพนพะเนา เมืองไซเสดถา มีนางสุสะดา ไซยะบุนซู อยู่สะพานทองเหนือ เมืองสีสัดตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ มีชื่อเป็นเจ้าของ สามารถจับกุมตัวกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น 67 ราย ทำหน้าที่คอยตอบแชทกับผู้เข้ามาเล่นพนันในเว็บพนันออนไลน์
จุดที่สอง เจ้าหน้าที่บุกตรวจค้นโรงแรมโง่นซับ ในเขตบ้านดอนหนูน เมืองไซทานี ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดใช้เป็นที่พักอาศัย
ในการบุกตรวจค้นทั้ง 2 จุด เจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตอบแชท ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะรวม 46 ชุด โทรศัพท์มือถือ 133 เครื่อง ชุดโต๊ะทำงาน 4 ตัวติดกัน รวม 8 ชุด และอุปกรณ์อื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสอบสวนและควบคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดีต่อไป
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ ได้เข้าปิดล้อมอาคารให้เช่าหลังหนึ่งในเขตบ้านดงโพสี เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ เนื่องจากสืบทราบว่า อาคารแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่ทำงานของแก๊งสแกมเมอร์ กับเว็บพนันออนไลน์ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ถึง 589 คน ในจำนวนนี้ 373 คน เป็นคนไทย ที่เหลือ 199 คนเป็นคนลาว อีก 15 คน เป็นชาวเวียดนาม และอีก 2 คนเป็นชาวกัมพูชา