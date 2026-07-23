รมต.ปินส์เผยการกลับเข้าร่วมการประชุมอาเซียนของผู้นำพม่า ‘ยังห่างไกล’

รอยเตอร์ - รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์กล่าวในวันพฤหัสฯ (23) ว่า การเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ของผู้นำพม่านั้น ‘ยังห่างไกล’
เทเรซา ลาซาโร รัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์ กล่าวแถลงข่าวหลังการประชุมอาเซียนว่า พม่า ที่กำลังเผชิญกับสงครามกลางเมือง อาจยังไม่กลับเข้าร่วมการประชุม เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประเมินการปฏิบัติตามแผนสันติภาพของอาเซียน หรือที่รู้จักในชื่อ “ฉันทมติ 5 ข้อ”
“ยังคงห่างไกล ยังมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนสันติภาพของพวกเขา” ลาซาโร ที่ยังดำรงตำแหน่งผู้แทนพิเศษของอาเซียนว่าด้วยกิจการพม่า กล่าว
ลาซาโร ที่จะนำคณะภารกิจด้านมนุษยธรรมไปยังพม่าในปลายปีนี้ กล่าวว่ายังไม่แน่ใจว่าเธอจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบอองซานซูจี ที่ถูกควบคุมตัวหลังจากถูกโค่นล้มจากอำนาจในการรัฐประหารในปี 2564 หรือไม่
เธอกล่าวเสริมว่ากลุ่มจะกำหนดเกณฑ์เพื่อวัดความคืบหน้าของแผนสันติภาพ และหากไม่บรรลุเป้าหมายจะถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
มิน อ่อง หล่าย ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ได้ตกลงในแผนดังกล่าวร่วมกับอาเซียนในเดือนเม.ย. 2564 สองเดือนหลังจากที่เขาก่อรัฐประหาร ที่ทำให้ประเทศตกอยู่ในความวุ่นวาย
ต่อมา อาเซียนได้ห้ามผู้นำพม่าเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของกลุ่มเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามแผนดังกล่าว ที่เรียกร้องให้มีการเจรจา การยุติการสู้รบ และการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
เมื่อไม่นานนี้ รัฐสภาพม่าที่สนับสนุนกองทัพได้ผ่านมติที่ปฏิเสธฉันทมติ 5 ข้อ โดยระบุว่าเป็นการแทรกแซง.